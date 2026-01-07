День финансов: рекордные резервы НБУ, оформление субсидий в 2026 году, новый цифровой банк в Украине Сегодня 17:30

Среда, 7 января. Эстонская Iute Group официально объявила, что планирует выйти на украинский рынок, Национальный банк отчитывается о рекордных резервах и финансовой поддержке, а Укрзализныця запускает платный Wi-Fi в поездах.

Рекордные резервы НБУ

Международные резервы Украины на 1 января 2026 года составили $57,29 миллиарда, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. Итого в 2025 году международные резервы Украины выросли на 30,8%.

Кроме того, по данным НБУ, в прошлом году Украина получила самую мощную мировую финансовую поддержку во времена полномасштабной войны — $52,4 млрд. В 2026 году Украина рассчитывает получить более $45 млрд от международных партнеров.

Размер дохода для получения льготы

В 2026 году изменился размер совокупного дохода семьи, дающий право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг. Так, льготу могут получить льготники, среднемесячный совокупный доход семьи которых в расчете на одного человека не превышает 4 660 грн.

👛 Рост расходов на жилье, коммунальные услуги и аренду заставляет все больше украинцев обращаться за государственной поддержкой. Какие субсидии доступны в 2026 году, кто имеет право на их получение и как правильно оформить пособие, в новой статье подробно объясняет Finance.ua:

Новый цифровой банк в Украине.

Европейская банковская группа Iute Group объявила , что планирует выйти на украинский рынок путем приобретения лицензии и части активов неплатежеспособного RwS Bank. Запланированный выход на украинский рынок направлен на развитие цифровой банковской модели Iute Group и предоставление финансовых услуг через цифровые каналы.

🎖️ Кстати, Finance.ua обновил рейтинг украинских МФО. Армия онлайн-заемщиков становится все больше, как и интерес к услуге со стороны потенциальных клиентов. И люди хотят знать, где можно получить качественное обслуживание. Мы сравнили 54 компании и определили, у кого этот процесс организован лучше, чем у других:

Каким будет курс доллара в 2026 году

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 7 января на уровне 42,56 грн, что стало рекордным показателем. Как пояснил директор ЦЭС Глеб Вышлинский, колебания курса доллара и евро в конце и начале года носят преимущественно сезонный характер. Подобная динамика наблюдается почти каждый год и связана с бюджетным циклом.

НБУ традиционно не обнародует и не комментирует курсовые прогнозы . В то же время, согласно ожиданиям вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова, в 2026 году стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 43−45 грн, а евро — в пределах 50−52 грн.

Аналитики KSE Institute Дмитрий Круковец и Ксения Алексин ожидают, что курс гривны к доллару составит около 43 грн/долл. в среднем по году и 44,5 грн/долл. к концу года.

Украинский фриланс в 2025 году

Украинский фриланс в 2025 году оказался в парадоксальной ситуации. Количество опубликованных проектов сократилось на 10,4%, в то же время суммарный бюджет вырос на 16,7% и достиг 616 млн грн против 528 млн грн годом ранее. Бизнес реже стал выносить на рынок мелкие задачи, но чаще публикует более дорогие, более сложные или более длительные проекты.

В Freelancehunt отмечают , что еще в 2024 году прогнозировали смещение рынка в сторону более сложных услуг. Данные по 2025 году это подтвердили. Рост наблюдается там, где одновременно увеличивается и количество проектов и бюджеты.

Четырехдневная рабочая неделя в Польше

С 1 января 2026 года в Польше начался ключевой этап пилотной программы сокращенного рабочего времени. Уровень заработной платы не может быть снижен в течение всего периода реализации проекта. Каждый работодатель, отвечающий требованиям пилотной программы, может получить финансирование до 1 миллиона злотых.

Платный Wi-Fi в поездах

Укрзализныця расширила пилотный проект «Интернет в поездах» на поезда дальнего сообщения. Полноценный доступ к скоростному интернету в течение поездки будет стоить 120 грн без ограничения трафика в сутки.

Экспорт ІТ-услуг

По данным Опендатабота, в среднем экспорт ІТ-услуг в 2025 году приносил Украине около 543 млн долларов ежемесячно. В настоящее время ІТ-услуги формируют 42% всего экспорта услуг Украины.

