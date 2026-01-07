День финансов: рекордные резервы НБУ, оформление субсидий в 2026 году, новый цифровой банк в Украине
Среда, 7 января. Эстонская Iute Group официально объявила, что планирует выйти на украинский рынок, Национальный банк отчитывается о рекордных резервах и финансовой поддержке, а Укрзализныця запускает платный Wi-Fi в поездах.
Рекордные резервы НБУ
Международные резервы Украины на 1 января 2026 года составили $57,29 миллиарда, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. Итого в 2025 году международные резервы Украины выросли на 30,8%.
Кроме того, по данным НБУ, в прошлом году Украина получила самую мощную мировую финансовую поддержку во времена полномасштабной войны — $52,4 млрд. В 2026 году Украина рассчитывает получить более $45 млрд от международных партнеров.
Размер дохода для получения льготы
В 2026 году изменился размер совокупного дохода семьи, дающий право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг. Так, льготу могут получить льготники, среднемесячный совокупный доход семьи которых в расчете на одного человека не превышает 4 660 грн.
👛 Рост расходов на жилье, коммунальные услуги и аренду заставляет все больше украинцев обращаться за государственной поддержкой. Какие субсидии доступны в 2026 году, кто имеет право на их получение и как правильно оформить пособие, в новой статье подробно объясняет Finance.ua:
🔗 Субсидии в 2026: на что можно рассчитывать и как оформить
Новый цифровой банк в Украине.
Европейская банковская группа Iute Group объявила, что планирует выйти на украинский рынок путем приобретения лицензии и части активов неплатежеспособного RwS Bank. Запланированный выход на украинский рынок направлен на развитие цифровой банковской модели Iute Group и предоставление финансовых услуг через цифровые каналы.
🎖️ Кстати, Finance.ua обновил рейтинг украинских МФО. Армия онлайн-заемщиков становится все больше, как и интерес к услуге со стороны потенциальных клиентов. И люди хотят знать, где можно получить качественное обслуживание. Мы сравнили 54 компании и определили, у кого этот процесс организован лучше, чем у других:
🔗 Рейтинг микрофинансовых организаций Украины
Каким будет курс доллара в 2026 году
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 7 января на уровне 42,56 грн, что стало рекордным показателем. Как пояснил директор ЦЭС Глеб Вышлинский, колебания курса доллара и евро в конце и начале года носят преимущественно сезонный характер. Подобная динамика наблюдается почти каждый год и связана с бюджетным циклом.
НБУ традиционно не обнародует и не комментирует курсовые прогнозы. В то же время, согласно ожиданиям вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова, в 2026 году стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 43−45 грн, а евро — в пределах 50−52 грн.
Аналитики KSE Institute Дмитрий Круковец и Ксения Алексин ожидают, что курс гривны к доллару составит около 43 грн/долл. в среднем по году и 44,5 грн/долл. к концу года.
Украинский фриланс в 2025 году
Украинский фриланс в 2025 году оказался в парадоксальной ситуации. Количество опубликованных проектов сократилось на 10,4%, в то же время суммарный бюджет вырос на 16,7% и достиг 616 млн грн против 528 млн грн годом ранее. Бизнес реже стал выносить на рынок мелкие задачи, но чаще публикует более дорогие, более сложные или более длительные проекты.
В Freelancehunt отмечают, что еще в 2024 году прогнозировали смещение рынка в сторону более сложных услуг. Данные по 2025 году это подтвердили. Рост наблюдается там, где одновременно увеличивается и количество проектов и бюджеты.
Четырехдневная рабочая неделя в Польше
С 1 января 2026 года в Польше начался ключевой этап пилотной программы сокращенного рабочего времени. Уровень заработной платы не может быть снижен в течение всего периода реализации проекта. Каждый работодатель, отвечающий требованиям пилотной программы, может получить финансирование до 1 миллиона злотых.
Платный Wi-Fi в поездах
Укрзализныця расширила пилотный проект «Интернет в поездах» на поезда дальнего сообщения. Полноценный доступ к скоростному интернету в течение поездки будет стоить 120 грн без ограничения трафика в сутки.
Экспорт ІТ-услуг
По данным Опендатабота, в среднем экспорт ІТ-услуг в 2025 году приносил Украине около 543 млн долларов ежемесячно. В настоящее время ІТ-услуги формируют 42% всего экспорта услуг Украины.
Поделиться новостью
Также по теме
День финансов: рекордные резервы НБУ, оформление субсидий в 2026 году, новый цифровой банк в Украине
В Польше стартовал пилотный проект сокращенной рабочей недели
В 2025 году Украина получила самую большую финансовую помощь с начала полномасштабной войны
За что бизнес платил фрилансерам больше всего в 2025 году
Почему курс доллара бьет рекорды — объяснение эксперта
Мерц призвал Зеленского ограничить выезд молодых мужчин за границу