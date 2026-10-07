День финансов: рекордное количество поправок в госбюджет и сокращение в госорганах

Среда, 7 октября. Кабмин планирует сократить более 4 тысяч вакантных должностей в центральных органах исполнительной власти, а народные депутаты подали рекордные за 24 года 5236 поправок в проект госбюджета на 2027 год.

Потеря работы в нынешние турбулентные времена может показаться настоящей катастрофой: привычный доход исчезает, а расходы остаются. Поэтому важно помнить, что в период поиска нового места работы можно оформить статус безработного и получать пособие от государства. Для вашего удобства Finance.ua в одном материале собрал информацию о том:

кто имеет право на статус безработного и пособие по закону;

как оформить статус;

какие документы требуются;

какие суммы выплачивают в 2026 году;

сколько времени можно получать пособие;

что делать, если вам отказывают в выплатах.

1,2 млрд евро от ЕС

Украина получила еще 1,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды. С учетом этого транша общий объем оборонного финансирования, полученного Украиной по программе, составил почти 13 млрд евро.

Международные резервы Украины

Международные резервы Украины на 1 октября 2026 года составили $47 101,8 млн. В сентябре они уменьшились на 3,2%. Такая динамика была обусловлена ​​валютными интервенциями Национального банка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

Поправки в госбюджет-2027

В проект госбюджета на 2027 год депутаты подали 5236 поправок. Это рекордное количество, по меньшей мере, за последние 24 года. Около двух третей всех поправок так называемый «законодательный спам». Их подают, в частности, для долгих выступлений в сессионном зале или для требования учесть желаемые изменения.

НДС, отчетность и проверки

Плательщикам НДС могут упростить подготовку налоговой отчетности, а порог для проверок из-за возмещения НДС повысить в 10 раз. Соответствующий законопроект уже рекомендовали Верховной Раде для принятия. Законопроект был разработан во исполнение международных обязательств Украины перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом.

Рынок труда

Аналитика OLX Работа показывает , что украинцы стали активнее откликаться на вакансии в сфере производства, логистики и строительства. За год количество откликов на отдельные рабочие профессии выросло в несколько раз.

Как сообщили в Национальном банке, атаки на инфраструктуру и увеличение продолжительности воздушных тревог привели к существенному сокращению спроса работодателей на новых работников. В сентябре количество вакансий в Украине уменьшилось на 9% в годовом исчислении, тогда как количество резюме выросло на 28%.

Вакансий у IT становится меньше, а конкуренция за них растет. Как свидетельствуют результаты опроса DOU, в сентябре на одну позицию в среднем приходилось 38 откликов кандидатов. Сложнее всего сейчас найти работу Front-end-разработчикам, Node. js-специалистам и QA.

Кстати, за 8 месяцев 2026 года Украина получила 4,46 млрд долларов от экспорта ІТ-услуг.

Со своей стороны в Конфедерации свободных профсоюзов объяснили , может ли работник попросить работодателя перечислить окончательный расчет при увольнении не на свой счет, а на банковский счет другого человека.

Сокращение в госорганах

В центральных органах исполнительной власти в рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата на первом этапе планируется сократить более 4 тысяч вакантных должностей. Отдельным направлением реформы станет улучшение системы обучения государственных служащих.

Квадратные метры на вес золота

Украинский рынок недвижимости продолжает трансформироваться под влиянием регионального спроса. За последний год однокомнатные квартиры в некоторых областных центрах выросли в цене более чем на $10 000. Главными драйверами роста стоимости однокомнатных квартир стали города Западной и Центральной Украины. Абсолютным лидером по сумме прироста оказался Луцк — здесь однокомнатные квартиры подорожали на ошеломляющие $12 000 за год.

В то же время, новый владелец не обязан автоматически оплачивать задолженность, которую накопил предыдущий хозяин.

В ЛУН также поделились статистикой цен на аренду квартир в Киеве и пригороде.

Бесплатное авто от государства

Комитет Верховной Рады поддержал проект о денежной компенсации на самостоятельную покупку автомобиля для ветеранов, однако новый механизм может стоить государству десятки миллиардов гривен, а законопроекты пока не дают четкого ответа, что будет с действующим правом на безвозмездный автомобиль и теми, кто уже годами ждет его.

Самые богатые города мира

Oxford Economics составил рейтинг 40 городов с высоким ВВП на душу населения среди городов, представленных в Global Cities Index 2026. Для расчетов использовали ВВП и численность населения городов за 2025 год.