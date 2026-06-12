День финансов: реформа армии, первый триллионер в мире, IPO ПриватБанка Сегодня 17:45

Пятница, 12 июня. В Украине начинают первый этап трансформации Сил обороны, Маск стал первым в истории долларовым триллионером, а НБУ уже в следующем году рассматривает возможность IPO ПриватБанка.

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Реформа армии

Владимир Зеленский заявил о подготовке новой системы денежного довольствия для военнослужащих. Предполагается увеличение выплат как для пехотинцев, так и боевых командиров. Средняя зарплата пехотинца составит 300 000 гривен в месяц. Максимальная сумма — не больше 460 000 гривен. Минимальная выплата для военных в тылу составит 30 тысяч гривен.

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Первый триллионер в мире

Состояние бизнесмена Илона Маска превысило один триллион долларов, что сделало его первым человеком в истории, чей капитал достиг такой отметки. В четверг SpaceX привлекла рекордные $75 млрд во время первоначального публичного размещения акций. Заявки от частных инвесторов превысили $100 млрд. Среди крупнейших покупателей оказались суверенные фонды Саудовской Аравии, Катара и Кувейта, которые получат акции на сумму свыше $1 млрд. Крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock подала заявку более чем на $5 млрд.

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Счета за отопление

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила , что поставщики не могут требовать оплату за фактически не предоставленную услугу. Поэтому она поручила проверить начисление за отопление, часть которого киевлян не получала в январе. По ее словам, в таких платежках должны быть нулевые суммы.

Со своей стороны директор коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин заявил , что предприятие снизило стоимость услуг теплоснабжения, предоставленных в январе 2026 года, для 99% своих потребителей. Речь идет о более чем 1 млн квартирах. Общая сумма скидки для потребителей превысила 720 млн грн, а средний размер уменьшения начислений составил почти 40%.

Зарплата в Украине

Председатель правления ПроКредит Банка Александр Повшедный заявил , что сейчас работодатели вынуждены повышать зарплаты без соответствующего роста производительности труда, а отток молодежи за границу создает долгосрочные риски для экономики. По его словам, в отдельных отраслях годовой рост оплаты труда может достигать 50%.

Владимир Кудрицкий, бывший глава Укрэнерго, высказал мнение , что главными препятствиями для привлечения инвестиций в Украину остаются не только военные риски, но и нестабильность регуляторной среды, слабость государственных институций и отсутствие последовательной стратегии развития. Без устранения этих барьеров Украина не сможет выйти на уровень ВВП в $1 трлн, как в соседней Польше.

IPO ПриватБанка

НБУ рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) государственного ПриватБанка на фондовой бирже.

🗨️ «Мы хотели бы попробовать, возможно, уже в следующем году провести IPO некоторых банков. Мы даже рассматриваем возможность использования инфраструктуры украинского или польского фондового рынка для продажи акций самых прибыльных учреждений, таких как ПриватБанк», — рассказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.

Отметим, что ФГВФЛ завершил процедуру урегулирования АО Первый инвестиционный банк. Банк восстановил платежеспособность и вернулся к полноценной работе на рынке. PinBank был признан неплатежеспособным в феврале 2026 года. В конце апреля 100% акций банка было продано компании UAB Zen.com за 175 млн грн.

«єЯсла» для женщин-ФЛП

В правительстве заявили , что готовы проработать возможность распространения программы «єЯсла» на женщин, которые работают как физические лица-предприниматели (ФЛП). В то же время необходимо создать механизмы контроля для предотвращения возможных злоупотреблений.

🗨️ «Бизнес, с которым мы встречаемся на ежедневной основе, задает вопросы обеспечения кадрами и более активного привлечения женщин к рынку труда. Очевидно, что программа „єЯсла“ — это программа, которая позволяет женщинам выходить на работу и иметь возможность себя обеспечивать. Мы готовы рассмотреть возможности расширения этой программы на физических лиц-предпринимателей», — отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

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