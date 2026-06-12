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Кабмин озвучил срок запуска реформы в армии

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Министерство обороны готовит реформу. Фото: Вооруженные Силы Украины
Министерство обороны готовит реформу. Фото: Вооруженные Силы Украины
Министерство обороны готовит изменения в законодательство, которыми предусмотрено существенное увеличение заработных плат военнослужащих и определение конкретных сроков службы.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

Повышение выплат военнослужащим

«Министерство обороны готовит реформу, которая предусматривает увеличение доплат для военнослужащих. Это огромные деньги. Мы сейчас рассчитываем, как сбалансировать бюджет, чтобы обеспечить непрерывность этих выплат как в этом году, так и в последующих периодах», — отметила она.
Свириденко также сообщила, что идет проработка изменений, которые должны определить более четкие сроки прохождения военной службы.
«Все это находится на стороне Министерства обороны. В ближайшие недели мы готовы с этой реформой выходить и внедрять ее», — подчеркнула глава правительства.

Реформа ТЦК

Она добавила, что реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) будет реализовываться после реформы повышения заработных плат военным и урегулирования сроков службы.
«Мы действительно работаем над реформой ТЦК. Вы сказали, что ни одна европейская страна не знает, что такое бусификация, и не знает, что такое ТЦК: к счастью для них, потому что они не знают, что такое война. Этой сложной реформе ТЦК будет предшествовать реформа оплаты труда. Это то, над чем сейчас работает министр обороны», — заявила Свириденко.
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Что известно о реформе армии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в июне 2026 года в Украине стартует реформа армии и в этом же месяце ожидаются первые результаты, в частности в сфере финансового обеспечения военнослужащих. Президент поручил повысить выплаты военнослужащим с учетом принципа дифференциации в зависимости от условий службы. В частности:
  • минимальный уровень денежного довольствия для тыловых должностей должен составлять не менее 30 тыс. грн;
  • для военных на боевых позициях предусмотрены выплаты гораздо выше;
  • для командиров, сержантов и офицеров запланирован достойный уровень денежного довольствия.
Отдельное внимание уделено пехотинцам. Для них планируется введение специальных контрактов с уровнем выплат от 250 до 400 тыс. грн в зависимости от выполнения боевых задач.
Также мы писали, что Министерство обороны Украины в ближайшее время представит обновленную реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
По материалам:
Finance.ua
АрмияВСУМиноборониТЦКРеформыВоеннослужащийВоенная служба
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