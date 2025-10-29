0 800 307 555
День финансов: прогноз курса от Dragon Capital, микрокредиты, влияние ИИ на вакансии

В среду, 29 октября, стало известно, что Национальный Банк Украины проводит Всеукраинское тестирование по финансовой грамотности. В этом году и Finance.ua принял участие в инициативе в качестве партнера тестирования. Рекомендуем вам обязательно уделить несколько минут своего времени и убедиться в своих знаниях!
🔎 Где пройти тест?
Онлайн с 31 октября по 7 ноября 2025 года на сайте Национального банка «Гаразд».
Прогноз курса от Dragon Capital
В рамках текущего режима гибкого инфляционного таргетирования, адаптированного к реалиям войны, валютно-курсовая политика НБУ остается подчиненной достижению инфляционной цели в 5%, а динамика курса гривны по отношению к доллару США определяется НБУ. По обновленному прогнозу курс гривны достигнет 43,0 грн/долл. США к концу 2025 г. и 44,0 грн/долл. США к концу 2026 г. по сравнению с 43,5 и 46,0, ожидаемыми ранее.
Как ИИ может изменять рынок труда
54% работодателей декларируют, что они нанимают людей официально. А 14% работодателей заявили, что они нанимают неофициально и избегают официального трудоустройства. Также стало известно, как ИИ меняет рынок труда.
Специалисты, без которых не обойтись
Эксперты Work.ua собрали предложения работы, которые будут нужны в долгосрочной перспективе, независимо от технологий, политики или экономических колебаний.
Украинцы чаще всего берут микрокредиты
Основными причинами обращения в микрофинансовые организации остаются ежедневные потребности, прежде всего чтобы «дожить до зарплаты». Также распространены кредиты на оплату лечения, коммунальных услуг, покупку одежды или ремонт жилья.
Сколько заработали страховые компании
В январе-сентябре 2025 года украинские страховые компании выплатили более 38,9 млн евро страховых возмещений пострадавшим в ДТП за рубежом, вызванных украинскими водителями, которые имели действующий сертификат «Зеленая карта».
🚅Finance.ua в новом материале рассказывает о несчастных случаях, когда что-то происходит во время поездки в «Укрзализныце», и куда обращаться в таком случае. Обо всем этом читайте в статье ниже:
🚇 Полки, падающие в поездах УЗ: что делать, если вас травмировало, и реально ли получить компенсацию
Где больше всего покупают жилье
Спрос на покупку жилья в крупных городах Украины остается относительно стабильным. Наиболее заметный рост фиксируется во Львове, а также частично в Киеве. Вместе с тем Одесса и Днепр сохраняют прошлогодний уровень активности без существенных изменений.
Экспорт украинского оружия
Президент Владимир Зеленский поручил правительству уже в ноябре запустить программу контролируемого экспорта оружия украинского производства. Об этом глава государства заявил во время встречи с членами правительства. Подробности здесь
Сколько граждан поддерживают расширение ЕС
Политика расширения Европейского Союза приобрела политический импульс после вторжения россии в Украину. Поскольку расширение ЕС приобретает новый политический импульс, новый опрос показывает, что более половины европейцев поддерживают этот процесс.
В каких странах ЕС жители считают себя бедными
Среди стран ЕС самый высокий уровень людей, субъективно считавшихся бедными, наблюдался в Греции (66,8%), Болгарии (37,4%), Словакии (28,7%). А где самые богатые — читайте здесь.
