День финансов: прогноз курса от Dragon Capital, микрокредиты, влияние ИИ на вакансии

Прогноз курса от Dragon Capital

В рамках текущего режима гибкого инфляционного таргетирования, адаптированного к реалиям войны, валютно-курсовая политика НБУ остается подчиненной достижению инфляционной цели в 5%, а динамика курса гривны по отношению к доллару США определяется НБУ. По обновленному прогнозу курс гривны достигнет 43,0 грн/долл. США к концу 2025 г. и 44,0 грн/долл. США к концу 2026 г. по сравнению с 43,5 и 46,0, ожидаемыми ранее.

Как ИИ может изменять рынок труда

54% работодателей декларируют, что они нанимают людей официально. А 14% работодателей заявили, что они нанимают неофициально и избегают официального трудоустройства. Также стало известно, как ИИ меняет рынок труда.

Специалисты, без которых не обойтись

Эксперты Work.ua собрали предложения работы, которые будут нужны в долгосрочной перспективе, независимо от технологий, политики или экономических колебаний.

Украинцы чаще всего берут микрокредиты

Основными причинами обращения в микрофинансовые организации остаются ежедневные потребности, прежде всего чтобы «дожить до зарплаты». Также распространены кредиты на оплату лечения, коммунальных услуг, покупку одежды или ремонт жилья.

Сколько заработали страховые компании

В январе-сентябре 2025 года украинские страховые компании выплатили более 38,9 млн евро страховых возмещений пострадавшим в ДТП за рубежом, вызванных украинскими водителями, которые имели действующий сертификат «Зеленая карта».

Где больше всего покупают жилье

Спрос на покупку жилья в крупных городах Украины остается относительно стабильным. Наиболее заметный рост фиксируется во Львове, а также частично в Киеве. Вместе с тем Одесса и Днепр сохраняют прошлогодний уровень активности без существенных изменений.

Экспорт украинского оружия

Президент Владимир Зеленский поручил правительству уже в ноябре запустить программу контролируемого экспорта оружия украинского производства. Об этом глава государства заявил во время встречи с членами правительства. Подробности здесь

Сколько граждан поддерживают расширение ЕС

Политика расширения Европейского Союза приобрела политический импульс после вторжения россии в Украину. Поскольку расширение ЕС приобретает новый политический импульс, новый опрос показывает, что более половины европейцев поддерживают этот процесс.

В каких странах ЕС жители считают себя бедными

Среди стран ЕС самый высокий уровень людей, субъективно считавшихся бедными, наблюдался в Греции (66,8%), Болгарии (37,4%), Словакии (28,7%). А где самые богатые — читайте здесь.

