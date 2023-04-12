День финансов: прогноз курса гривны от МВФ, рекордное увеличение расходов госбюджета, обновленные платежки от «Нафтогаза» — Finance.ua

День финансов: прогноз курса гривны от МВФ, рекордное увеличение расходов госбюджета, обновленные платежки от «Нафтогаза» Сегодня 17:50

Среда, 12 апреля. За сколько лет можно заработать миллион долларов, и во сколько обойдется диджитализация Госстата.

40,7 гривны за доллар. Международный валютный фонд ожидает, что средний официальный курс в 2023 году составит Международный валютный фонд ожидает, что средний официальный курс в 2023 году составит 40,7 гривны за доллар . Это выше, чем текущий фиксированный курс НБУ на уровне 36,6 гривны, но ниже бюджетного прогноза. Также, по прогнозу МВФ, безработица сократится до 20,9% по сравнению с 24,5% в 2022 году.

Увеличение расходов госбюджета на 537 млрд грн. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий рекордное увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд гривен.

Также Зеленский подписал закон, предусматривающий назначение пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или территории, на которой ведутся боевые действия, независимо от срока обращения за пенсией.

Кстати, как показывают данные Пенсионного фонда, украинские пенсионеры выбирают ПриватБанк для получения выплат. В этом банке получают пенсии 4,557 млн человек. Кроме Привата, больше всего пенсионеров получают пенсии в Ощадбанке и Райффайзен Банке.

36,4% годовых на кредиты. По данным НБУ, средние По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2023 г. в национальной валюте составляли 36,4% годовых. По сравнению с февралем ставки выросли на 0,4 п.п. Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 5,1% до 2,6% годовых.

55 млн грн на диджитализацию Госстата. Министерство цифровой трансформации планирует оцифровать Государственную службу статистики, сократить штат ведомства на 30% и создать единое центральное юрлицо. «Задача — построить современную организацию, которая больше похожа на IT-компанию и в режиме реального времени собирает, быстро обрабатывает и распространяет данные», — Министерство цифровой трансформации планирует оцифровать Государственную службу статистики, сократить штат ведомства на 30% и создать единое центральное юрлицо. «Задача — построить современную организацию, которая больше похожа на IT-компанию и в режиме реального времени собирает, быстро обрабатывает и распространяет данные», — планирует вице-премьер Михаил Федоров . Смета от консалтинга до реализации составляет около 55 млн грн.

Платежки 2 в 1. ГК «Нафтогаз Украины» и ООО «Газораспределительные сети Украины» ГК «Нафтогаз Украины» и ООО «Газораспределительные сети Украины» объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле. Как отмечают в компании, все реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные о вариантах передачи показаний и оплаты собраны в одном месте. В личном кабинете my.gas.ua электронные квитанции будут поступать абонентам без изменения.

Первый биометановый завод в Украине. Региональная газовая компания подключила к своим сетям первый в Украине Региональная газовая компания подключила к своим сетям первый в Украине завод по производству биометана . Предприятие в год будет производить около 3 млн кубометров газа, который будет потреблять около 1500 клиентов — население и промышленность.

1 млн грн от продажи марок «русский военный корабль, иди...!». «Укрпочта» выставит на продажу тысячу экземпляров выпущенной год назад первой марки войны «русский военный корабль, иди...!», чтобы собрать миллион гривен на дрон. Тираж выпуска лимитированный — 1000 экземпляров. Цена — 1600 грн.

за 215 лет и 10 месяцев. Быстрее всех заработают миллион долларов жители Швейцарии — 14 лет и 3 месяца. Более 500 лет нужно работать жителям Нигерии, Уганды, Египта и Пакистана. Кстати, как показывают результаты исследования Picodi.com, получая среднестатистическую заработную плату по стране, украинцу заработать миллион долларов можно. Быстрее всех заработают миллион долларов жители Швейцарии — 14 лет и 3 месяца. Более 500 лет нужно работать жителям Нигерии, Уганды, Египта и Пакистана.

5 кандидатов на одно рабочее место. Через месяц после полномасштабного вторжения в апреле 2022 года на одно рабочее место в среднем претендовали 24,3 кандидата. Спустя почти год показатель улучшился: Через месяц после полномасштабного вторжения в апреле 2022 года на одно рабочее место в среднем претендовали 24,3 кандидата. Спустя почти год показатель улучшился: количество претендентов снизилось до 5,2 на место в январе 2023 года.

60% украинцев готовы застраховать себя от рака. В Украине более 1 млн человек болеют разными онкологическими заболеваниями. К сожалению, качественное лечение и современные препараты доступны не всем. В общем, исследования показывают, что 60% украинцев готовы застраховать себя и всю семью от рака при наличии такой возможности. Чтобы понять, как работает страхование от онкозаболеваний, приведем в пример несколько таких пакетов, которые предлагают страховые компании на отечественном рынке:

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