За скільки років можна заробити мільйон доларів (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За скільки років можна заробити мільйон доларів (інфографіка)

Особисті фінанси
2704
За скільки років можна заробити мільйон доларів (інфографіка)
За скільки років можна заробити мільйон доларів (інфографіка)
Люди часто не замислюються над тим, скільки грошей вони заробили протягом десятків років праці.
Аналітики Picodi.com порахували, за скільки років жителі різних країн світу можуть заробити мільйон доларів, отримуючи середньомісячну заробітну плату.
Інфографіка: Picodi.com
Інфографіка: Picodi.com
До рейтингу потрапили 102 країни. Якщо враховувати всі отримані гроші, швидше за всіх зароблять мільйон доларів мешканці Швейцарії — 14 років і 3 місяці.
На другому місці Сінгапур із результатом 16 років і 11 місяців.
Трохи довше мають попрацювати жителі Люксембургу — 17 років і 4 місяці. Замикають п’ятірку лідерів США (19 років і 10 місяців) та Ісландія (20 років і 11 місяців).

Читайте також: Де зберігати гривню: 7 варіантів

Україна займає 86-у позицію рейтингу. Отримуючи середньостатистичну заробітну плату по країні, заробити мільйон доларів можна за 215 років і 10 місяців.
Сусідня Польща займає 40-е місце (77 років і 9 міс.), Угорщина на 47-й позиції (94 роки і 4 міс.), а Румунія на 52-й (109 років і 7 міс.).
Місце для вашої реклами
Більше 500 років треба працювати жителям Нігерії (519 років і 1 міс.), Уганди (523 р. і 3 міс.), Єгипту (603 р. і 6 міс.) та Пакистану (621 р. та 3 міс.)
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Отримати більше з депозиту 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.