За скільки років можна заробити мільйон доларів (інфографіка) — Finance.ua

За скільки років можна заробити мільйон доларів (інфографіка) Вчора 11:00 — Особисті фінанси

За скільки років можна заробити мільйон доларів (інфографіка)

Люди часто не замислюються над тим, скільки грошей вони заробили протягом десятків років праці.

Аналітики Picodi.com порахували , за скільки років жителі різних країн світу можуть заробити мільйон доларів, отримуючи середньомісячну заробітну плату.

Інфографіка: Picodi.com

До рейтингу потрапили 102 країни. Якщо враховувати всі отримані гроші, швидше за всіх зароблять мільйон доларів мешканці Швейцарії — 14 років і 3 місяці.

На другому місці Сінгапур із результатом 16 років і 11 місяців.

Трохи довше мають попрацювати жителі Люксембургу — 17 років і 4 місяці. Замикають п’ятірку лідерів США (19 років і 10 місяців) та Ісландія (20 років і 11 місяців).

Україна займає 86-у позицію рейтингу. Отримуючи середньостатистичну заробітну плату по країні, заробити мільйон доларів можна за 215 років і 10 місяців.

Сусідня Польща займає 40-е місце (77 років і 9 міс.), Угорщина на 47-й позиції (94 роки і 4 міс.), а Румунія на 52-й (109 років і 7 міс.).

Більше 500 років треба працювати жителям Нігерії (519 років і 1 міс.), Уганди (523 р. і 3 міс.), Єгипту (603 р. і 6 міс.) та Пакистану (621 р. та 3 міс.)

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