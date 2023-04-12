За скільки років можна заробити мільйон доларів (інфографіка) — Finance.ua

За скільки років можна заробити мільйон доларів (інфографіка)
Люди часто не замислюються над тим, скільки грошей вони заробили протягом десятків років праці.
Аналітики Picodi.com порахували, за скільки років жителі різних країн світу можуть заробити мільйон доларів, отримуючи середньомісячну заробітну плату.
До рейтингу потрапили 102 країни. Якщо враховувати всі отримані гроші, швидше за всіх зароблять мільйон доларів мешканці Швейцарії — 14 років і 3 місяці.
На другому місці Сінгапур із результатом 16 років і 11 місяців.
Трохи довше мають попрацювати жителі Люксембургу — 17 років і 4 місяці. Замикають п’ятірку лідерів США (19 років і 10 місяців) та Ісландія (20 років і 11 місяців).
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Україна займає 86-у позицію рейтингу. Отримуючи середньостатистичну заробітну плату по країні, заробити мільйон доларів можна за 215 років і 10 місяців.
Сусідня Польща займає 40-е місце (77 років і 9 міс.), Угорщина на 47-й позиції (94 роки і 4 міс.), а Румунія на 52-й (109 років і 7 міс.).
Більше 500 років треба працювати жителям Нігерії (519 років і 1 міс.), Уганди (523 р. і 3 міс.), Єгипту (603 р. і 6 міс.) та Пакистану (621 р. та 3 міс.)
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