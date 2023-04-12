Федоров хоче перетворити Держстат на IT-компанію за 55 млн грн — Finance.ua
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Федоров хоче перетворити Держстат на IT-компанію за 55 млн грн

Казна та Політика
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Федоров хоче перетворити Держстат на IT-компанію за 55 млн грн
Федоров хоче перетворити Держстат на IT-компанію за 55 млн грн
Міністерство цифрової трансформації планує оцифрувати Державну службу статистики, скоротити штат відомства на 30% та створити єдину центральну юрособу.
Як повідомляє Forbes, аудит служби розпочався ще у 2021 році, а активна розробка стартувала вже під час повномасштабної війни.
«Завдання — побудувати сучасну організацію, яка більше схожа на IT-компанію і в режимі реального часу збирає, швидко обробляє і розповсюджує дані», — зазначив віцепремʼєр Михайло Федоров.
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Видиму користувачам частину проєкту, новий портал Держстату, планують запустити у другій половині 2023-го.
Крім цього запланована реорганізація адміністративної структури, створення внутрішньої IT-системи для збору й обробки інформації, перенос історичних даних за понад три десятиліття незалежності, скорочення штату держоргану на 30% та створення єдиної центральної юрособи. У 2022 році вже зменшили кількість співробітників з понад 6000 співробітників до 4600.
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Кошторис від консалтингу до реалізації становить близько 55 млн грн.
Фінансуватиме реорганізацію держоргану програма EGAP, яку підтримує уряд Швейцарії. Розробкою займатиметься найбільша в Україні ІТ-компанія EPAM.
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Як повідомляє видання, фішка оновленої системи — опція автоматизованого збору даних та взаємодія з іншими адміністративними реєстрами. Наприклад, можна отримувати інформацію про споживчі ціни не від вибірки респондентів, які регулярно заповнюють опитувальники, а від PPO в магазинах і супермаркетах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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