Федоров анонсував запуск defense tech-кластера Brave1: що це та для чого він потрібний — Finance.ua

Федоров анонсував запуск defense tech-кластера Brave1: що це та для чого він потрібний Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Федоров анонсував запуск defense tech-кластера Brave1: що це та для чого він потрібний

Найближчого місяця Мінцифра презентує і запустить defense tech-кластер Brave1, спрямований на підтримку фахівців, які розробляють військові технології.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Це буде єдина платформа, де будь-який українець, в якого буде ідея пов’язана із військовою технологією може отримати валідацію цієї ідеї, тобто підтвердження, чи має вона право на життя», — сказав він.

За словами міністра, автор ідеї зможе отримати ресурси, щоб втілити її в життя.

«Це починаючи від грантів, безповоротних, закінчуючи експертною оцінкою та консультацією із Міноборони, ЗСУ, від бізнесу. Тобто інкубація цієї ідеї. Потім можна буде отримати інвестора або держконтракти, для того щоб провадити вже масштабно цю ідею в життя», — сказав Федоров.

Він зазначив, що це буде єдиною платформою, де народжуватимуться інноваційні, креативні мілітарі технології, які «будуть допомагати нам на полі бою захищати нашу країну».

«Це і дрони, це і радіоелектронна боротьба, це і кібербезпека, це різні автономні безпілотні платформи. Все що здатне захищати, обороняти нашу країну», — сказав міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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