Украинцы все чаще повторно открывают ФЛП

Украинцы, ранее закрывавшие собственное дело, все чаще возвращаются к предпринимательству. За неполный 2026 год количество повторных регистраций ФЛП уже превысило показатель за весь прошлый год.

По данным Опендатабота , с начала года зафиксировано 30 033 повторных регистрации. Речь идет о предпринимателях, которые уже имели ФЛП, закрыли его, а затем снова зарегистрировались.

Всего 29 382 предпринимателя начали деятельность в этом году.

Доля повторных регистраций ФЛП растет

За последние три года доля повторных открытий среди всех регистраций ФЛП увеличилась почти втрое. Если в 2023 году она составила 5%, то в 2025 году выросла до 10%. За неполный 2026 год показатель уже достиг 14%.

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То есть примерно каждый седьмой новый ФЛП в этом году принадлежит предпринимателю, который ранее уже имел собственное дело.

Больше повторных регистраций зафиксировали в Киеве — 3862, или 13% от общего количества. Дальше идут:

Днепропетровская область — 2861;

Одесская область — 2226;

Львовская область — 2115;

Киевская область — 2032.

Кто открывал ФЛП повторно наибольшее количество раз

Некоторые предприниматели неоднократно закрывали и снова регистрировали бизнес. Рекорд принадлежит 25-летнему предпринимателю из Днепропетровщины, имеющему восемь повторных регистраций в 2021, 2022 и 2024 годах. Его деятельность связана со сферой недвижимости и рекламы.

Еще четверо предпринимателей из Харьковской, Волынской, Ровенской и Хмельницкой областей перерегистрировали ФЛП по семь раз. Они работают в различных областях: от торговли и продуктового ритейла до программирования, дизайна, ремонта компьютеров и услуг в сфере здравоохранения.