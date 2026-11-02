Украинцы все чаще повторно открывают ФЛП

Украинцы, ранее закрывавшие собственное дело, все чаще возвращаются к предпринимательству. За неполный 2026 год количество повторных регистраций ФЛП уже превысило показатель за весь прошлый год.
По данным Опендатабота, с начала года зафиксировано 30 033 повторных регистрации. Речь идет о предпринимателях, которые уже имели ФЛП, закрыли его, а затем снова зарегистрировались.
Всего 29 382 предпринимателя начали деятельность в этом году.
Доля повторных регистраций ФЛП растет
За последние три года доля повторных открытий среди всех регистраций ФЛП увеличилась почти втрое. Если в 2023 году она составила 5%, то в 2025 году выросла до 10%. За неполный 2026 год показатель уже достиг 14%.
То есть примерно каждый седьмой новый ФЛПв этом году принадлежит предпринимателю, который ранее уже имел собственное дело.
Больше повторных регистраций зафиксировали в Киеве — 3862, или 13% от общего количества. Дальше идут:
Днепропетровская область — 2861;
Одесская область — 2226;
Львовская область — 2115;
Киевская область — 2032.
Кто открывал ФЛП повторно наибольшее количество раз
Некоторые предприниматели неоднократно закрывали и снова регистрировали бизнес. Рекорд принадлежит 25-летнему предпринимателю из Днепропетровщины, имеющему восемь повторных регистраций в 2021, 2022 и 2024 годах. Его деятельность связана со сферой недвижимости и рекламы.
Еще четверо предпринимателей из Харьковской, Волынской, Ровенской и Хмельницкой областей перерегистрировали ФЛП по семь раз. Они работают в различных областях: от торговли и продуктового ритейла до программирования, дизайна, ремонта компьютеров и услуг в сфере здравоохранения.
В статистике повторной регистрацией считается каждое открытие ФЛП после первой регистрации. Каждое последующее открытие относят к году, когда оно состоялось. Поэтому у одного человека может быть несколько повторных регистраций.