Клієнти Нафтогазу отримуватимуть рахунки по-новому — Finance.ua
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Клієнти Нафтогазу отримуватимуть рахунки по-новому

Особисті фінанси
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Клієнти Нафтогазу отримуватимуть рахунки по-новому
Клієнти Нафтогазу отримуватимуть рахунки по-новому
ГК «Нафтогаз України» і ТОВ «Газорозподільні мережі України» об’єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в одному файлі.
Про це повідомляє ГК «Нафтогаз України».
«На численні прохання споживачів, ГК „Нафтогаз України“ і ТОВ „Газорозподільні мережі України“ об’єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в одному файлі», — сказано в повідомленні.
Як наголошують в компанії, всі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань й оплати зібрано в одному місці.
Хто отримуватиме нові квитанції:
  • клієнти ГК «Нафтогаз України»;
  • Кропивницької філії «Газмережі»;
  • АТ «Дніпрогаз»;
  • АТ «Харківгаз»;
  • АТ «Харківміськгаз»;
  • АТ «Криворіжгаз»;
  • АТ «Донецькоблгаз».
У компанії підкреслили, що це також дозволить зменшити кількість паперових платіжок та суттєво скоротить витрати на друк і доставку квитанцій.
В особистому кабінеті my.gas.ua електронні квитанції надходитимуть абонентам без зміни.
Нагадаємо, що отримати рахунок можна:
  • в особистому кабінеті на my.gas.ua;
  • у чатботі GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
  • на електронну пошту (e-mail);
  • у терміналах самообслуговування;
  • Укрпоштою після 20 квітня, якщо ви обрали друкований рахунок.

Довідка Finance.ua:

  • річні пропозиції газопостачальних компаній розраховані до 30 квітня включно. Однак з 1 травня 2023 року вартість газу для населення не зміниться;
  • багато українців стикаються з тим, що облгази нараховують некоректні обсяги споживання газу та дуже часто у бік збільшення. У газопостачальній компанії НАК «Нафтогаз України» підказали, що робити у такій ситуації;
  • Кабінет Міністрів зберіг пільгову ціну газу для виробників тепла, бюджетних організацій і гуртожитків ще на місяць — до 30 квітня 2023 року включно.
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За матеріалами:
Finance.ua
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