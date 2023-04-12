Клієнти Нафтогазу отримуватимуть рахунки по-новому — Finance.ua

Клієнти Нафтогазу отримуватимуть рахунки по-новому Вчора 17:01 — Особисті фінанси

Клієнти Нафтогазу отримуватимуть рахунки по-новому

ГК «Нафтогаз України» і ТОВ «Газорозподільні мережі України» об’єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в одному файлі.

Про це повідомляє ГК «Нафтогаз України».

«На численні прохання споживачів, ГК „Нафтогаз України“ і ТОВ „Газорозподільні мережі України“ об’єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в одному файлі», — сказано в повідомленні.

Як наголошують в компанії, всі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань й оплати зібрано в одному місці.

Хто отримуватиме нові квитанції:

клієнти ГК «Нафтогаз України»;

Кропивницької філії «Газмережі»;

АТ «Дніпрогаз»;

АТ «Харківгаз»;

АТ «Харківміськгаз»;

АТ «Криворіжгаз»;

АТ «Донецькоблгаз».

У компанії підкреслили, що це також дозволить зменшити кількість паперових платіжок та суттєво скоротить витрати на друк і доставку квитанцій.

В особистому кабінеті my.gas.ua електронні квитанції надходитимуть абонентам без зміни.

Нагадаємо, що отримати рахунок можна:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

на електронну пошту (e-mail);

у терміналах самообслуговування;

Укрпоштою після 20 квітня, якщо ви обрали друкований рахунок.

Довідка Finance.ua:

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Кабінет Міністрів зберіг пільгову ціну газу для виробників тепла, бюджетних організацій і гуртожитків ще на місяць — до 30 квітня 2023 року включно.



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