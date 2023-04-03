Українці почали масово отримувати платіжки за газ із боргами – що кажуть у «Нафтогазі» — Finance.ua
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Українці почали масово отримувати платіжки за газ із боргами – що кажуть у «Нафтогазі»

Фондовий ринок
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Українці почали масово отримувати платіжки за газ із боргами – що кажуть у «Нафтогазі»
Українці почали масово отримувати платіжки за газ із боргами – що кажуть у «Нафтогазі»
Багато українців стикаються з тим, що облгази нараховують некоректні обсяги споживання газу та дуже часто у бік збільшення. У газопостачальній компанії НАК «Нафтогаз України» підказали, що робити у такій ситуації.
Про це повідомила прес-служба компанії у відповідь на запитання клієнта під постом у Фейсбук.
Українка поскаржилася, що облгаз, незважаючи на те, що вона справно передає показання, нараховує суми споживання, вже сформувався борг. На прохання відкоригувати суми у платіжках облгаз не реагує.
«Я з січня місяця передаю свої дані, але облгаз, не пересилає і мені нараховують по-своєму і виставляють борг, що не існує. Ось зараз передала, якщо не перерахують, то я вже і не знаю, куди звертатися», — розповіла вона.
У відповідь на це в «Нафтогазі» роз’яснили, що, якщо за рахунком некоректно нараховані обсяги, потрібно звернутися до свого оператора ГРМ (облгаз).
«Ви можете написати письмове звернення, прикріпити фотопідтвердження переданих показань (якщо воно є) і відправити, наприклад, рекомендованим листом або на їхню електронну пошту. У такому разі Ваш оператор ГРМ буде зобов’язаний надати відповідь у письмовому вигляді та виконати перерахунок за необхідності», — відзначили у компанії.
Крім того, в «Нафтогазі» уточнили, що в тому випадку, якщо оператор ГРМ відмовляє перераховувати дані — краще звернутися до НКРЕКУ (Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, https://www.nerc.gov.ua) з письмовою скаргою.

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За матеріалами:
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