Кабмін повідомив ціни на газ для тепловиків, бюджетних організацій і гуртожитків — Finance.ua
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Кабмін повідомив ціни на газ для тепловиків, бюджетних організацій і гуртожитків

Енергетика
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Кабінет міністрів зберіг пільгову ціну газу для виробників тепла, бюджетних організацій і гуртожитків ще на місяць — до 30 квітня 2023 року включно.
Таким чином, ціна ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдінг» на газ для надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню збережеться на рівні 7,42 тис. грн за тис. куб. м (з ПДВ), для бюджетних установ — 16,39 тис. грн за тис. куб. м (з ПДВ).
Крім того, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжить постачати природний газ підприємствам, установам, організаціям, на чиєму балансі перебувають гуртожитки та/або інші житлові будинки, в яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі, за ціною 7,42 грн/куб.м (з ПДВ).
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Відповідне рішення закріплено постановою уряду № 277 від 30 березня 2023 року, оприлюдненою на Урядовому порталі.
Документ вносить відповідні зміни до постанови Кабміну від 19 липня 2022 року № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних зобов’язань на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам».
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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