Річні контракти закінчуються у квітні: якими будуть тарифи на газ із 1 травня — Finance.ua
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Річні контракти закінчуються у квітні: якими будуть тарифи на газ із 1 травня

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Річні контракти закінчуються у квітні: якими будуть тарифи на газ із 1 травня
Річні контракти закінчуються у квітні: якими будуть тарифи на газ із 1 травня
Річні пропозиції газопостачальних компаній розраховані до 30 квітня включно. Однак з 1 травня 2023 року вартість газу для населення не зміниться.
Про це пише ГазПравда.

Тарифи на газ у квітні

Як і в березні, газ у рамках річної пропозиції в квітні пропонують 9 постачальників. Ціни у них коливаються від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.
У п’яти постачальників кубометр газу коштує менше 8 гривень. Ціна ще у чотирьох — від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.
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Наразі близько 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Вони отримують газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.
Інфографіка: ГазПравда
Інфографіка: ГазПравда

Чому тарифи не зміняться

Попри те, що чинні річні контракти на постачання газу побутовим споживачам, що діють з 1 травня 2022 року, закінчуються вже незабаром — 30 квітня, з 1 травня 2023 року вартість газу для населення не зміниться. Для переважної більшості споживачів — клієнтів Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» — паливо й далі буде коштувати по 7,96 грн за кубометр.
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Адже в Україні й далі діє мораторій на підвищення вартості тарифів для населення на окремі види комунальних послуг. Йдеться, зокрема, про постачання теплової енергії, гарячої води та газу. Ці послуги не зможуть подорожчати під час дії воєнного стану та пів року після його закінчення.

Довідка Finance.ua:

  • підвищення тарифів на електроенергію з 1 квітня не буде. Таке рішення ухвалив уряд на засіданні 24 березня. Тарифи на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться на нинішньому рівні щонайменше до 1 травня 2023 року;
  • Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг заявила, що середні витрати домогосподарств на воду та водовідведення після запланованого на 2023 рік підвищення тарифів збільшаться на 60 грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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