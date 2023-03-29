Як зняти та передати показники багатотарифного лічильника — Finance.ua

Як зняти та передати показники багатотарифного лічильника Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Лічильники електроенергії бувають різних видів, і якщо не приходить контролер для зняття показань, споживачам необхідно самостійно передавати показники приладу в обленерго, як правило, або в кінці, або на початку кожного місяця.

Багатотарифні лічильники електроенергії допомагають заощадити кошти на оплаті рахунків за електроенергію, фіксуючи спожиті кіловати за двома або трьома тимчасовими зонами.

Двотарифний лічильник відображає дані за поточним часом, датою, кількістю спожитої електроенергії в цілому, та за «нічним» та «денним» тарифом окремо.

Показники, на базі яких формується рахунок за спожиту електроенергію, споживачеві необхідно фіксувати окремо за кожною зоною — і «день», і «ніч».

Якщо встановлено двотарифний лічильник, споживання електричної енергії відбувається у двох зонах:

з 7:00 до 23:00 — «день»;

з 23:00 до 7:00 — «ніч»;

Для зняття показників необхідно визначити на панелі позначення «день» та «ніч», які в залежності від компанії-виробника лічильника позначають таким чином:

NiK: «день» — «Т11» («Т1»), «ніч» — «Т12» («Т2»);

GAMA: «день» — «1.5.8.1», «ніч» — «1.5.8.2»;

СТК: «день» — «Е1», «ніч» — «Е2».

Ці індекси виводяться на екран лічильника по черзі.

Зняття показань лічильника:

для перемикання значення натиснути кнопку «Введення»;

переключити табло на тариф «день» (Т11), переглянути та записати показники;

переключити табло на тариф «ніч» (Т12), переглянути та записати показники.

При знятті показань лічильника необхідно писати лише цифри до коми (чорного кольору), що вказують на цілі кіловат-години. Цифри після коми та нулі писати не потрібно.

Середньодобовий показник не слід фіксувати — його розрахує постачальник послуг з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

Принцип обліку електроенергії за двотарифним лічильником та економія

розрахунок за коефіцієнтом 1 — з 7:00 до 23:00; абонент оплачує повний тариф;

коефіцієнт 0,5 — діє з 23:00 до 7:00, абонент сплачує «половину» тарифу.

Домогосподарства можуть передати показники лічильника електроенергії такими способами:

через сайт оператора системи розподілу (через особистий кабінет);

зателефонувати до кол-центру ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

або іншим способом, передбаченим ОСР.

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