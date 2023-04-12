Українські газовики підключили перший в Україні біометановий завод — Finance.ua

Українські газовики підключили перший в Україні біометановий завод Вчора 15:20 — Фондовий ринок

Українські газовики підключили перший в Україні біометановий завод

Регіональна газова компанія підключила до своїх мереж перший в Україні завод з виробництва біометану. Підприємство на рік вироблятиме близько 3 млн кубометрів газу, який споживатиме близько 1500 клієнтів — населення та промисловість.

РГК відновила роботи з підключення біометанового заводу одразу після деокупації Чернігівської області у квітні минулого року. Весь процес підключення від видачі технічних умов до завершення будівництва тривав менш як 6 місяців. Для підприємства встановлено вузол обліку газу і газорегулювальне обладнання, яке укомплектовано найкращими технологічними рішеннями компаній Emerson, Pietro Fiorentini, FMG та Sick — світових лідерів газової галузі.

«Сьогодні розпочинається нова ера розвитку газу в Україні. У цьому проєкті РГК виступила як інвестняня: ми консультували, розробили проєктно-технічну документацію з підключення, технічні умови та виконали роботи з підключення до мережі, — говорить генеральний директор РГК Олексій Тютюнник. — Цей досвід ми можемо масштабувати в будь-якій області України. Адже Україна має величезний потенціал виробництва біометану на рівні з ЄС, де працює понад 1200 заводів потужністю 3,5 млрд куб м в рік».

Що таке біометан

Біометан, який виробляє підприємство, нічим не відрізняється від природного та одразу може споживатися домогосподарствами та промисловістю. Якість доочищеного метану контролюється потоковим хроматографом, а газорегулювальний пункт обладнаний пристроєм для відбору проб газу. На першому етапі газ надходитиме у мережу в осінньо-зимовий період. Після будівництва другої черги та кільцювання мереж подача стане цілорічною.

РГК ініціювала та профінансувала розробку державного стандарту щодо закачування біометану в газорозподільні мережі на основі європейського стандарту EN 16723-1:2017. У 2021 році було створено технічний комітет за участі фахівців компаній під брендом РГК.

В РГК розроблено універсальний шаблон технічних умов для підключення біометану за пільговою вартістю 1 грн та створено «єдине вікно» у форматі one-stop-shop для виробників біометану та потенційних інвесторів. У 2022 році укладено меморандум між РГК та STX — європейським трейдером ринку біометану (15% ринку Європи) на купівлю біометану з України.

Довідка Finance.ua:

Регіональна Газова Компанія — виробничо-технологічна компанія, яка спеціалізується операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Її проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

Галс-Агро. Біометановий завод у Чернігівській області був збудований у 2018 році та спочатку працював на виробництво біогазу, з якого вироблялась електроенергія. У 2021 році підприємство обладнано модулем з виробництва біометану. На початку 2023 року біометановий модуль було встановлено та підключено до мереж АТ «Чернігівгаз». У другій половині 2023 року інвестори планують встановити ще один модуль з виробництва біометану такої ж потужності у Київській області. Сировина для виробництва біометану — відходи аграрного сектору.

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