Зеленський схвалив рекордне збільшення видатків бюджету — Finance.ua

Зеленський схвалив рекордне збільшення видатків бюджету Вчора 11:27 — Казна та Політика

Зеленський схвалив рекордне збільшення видатків бюджету

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9105, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд гривень.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Таким чином, видатки на сектор безпеки і оборони збільшили на 518,2 млрд грн. Зокрема, 477,2 млрд грн підуть на оплату праці, 30,2 млрд грн — на спецтехніку та обладнання, 19 млрд грн — на резервний фонд.

За відомствами розподіл коштів передбачений наступним чином:

Міністерству оборони — 372,4 млрд грн (з них оплата праці — 364 млрд грн);

Нацполіції, Держприкордонслужбі, Нацгвардії, ДСНС — 98,3 млрд грн (з них оплата праці — 95,9 млрд грн);

Головному управлінню розвідки — 4,6 млрд грн;

Службі безпеки України — 9,3 млрд грн;

Адміністрації Держспецзв’язку — 31,6 млрд грн;

Службі зовнішньої розвідки — 807,6 млн грн;

Національному антикорупційному бюро — 50,6 млн грн.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила збільшення видатків держбюджету 21 березня. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що це сприятиме посиленню обороноздатності України та зупиненню російської агресії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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