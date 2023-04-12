Зеленський схвалив рекордне збільшення видатків бюджету — Finance.ua

Зеленський схвалив рекордне збільшення видатків бюджету
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9105, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд гривень.
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Таким чином, видатки на сектор безпеки і оборони збільшили на 518,2 млрд грн. Зокрема, 477,2 млрд грн підуть на оплату праці, 30,2 млрд грн — на спецтехніку та обладнання, 19 млрд грн — на резервний фонд.
За відомствами розподіл коштів передбачений наступним чином:
- Міністерству оборони — 372,4 млрд грн (з них оплата праці — 364 млрд грн);
- Нацполіції, Держприкордонслужбі, Нацгвардії, ДСНС — 98,3 млрд грн (з них оплата праці — 95,9 млрд грн);
- Головному управлінню розвідки — 4,6 млрд грн;
- Службі безпеки України — 9,3 млрд грн;
- Адміністрації Держспецзв’язку — 31,6 млрд грн;
- Службі зовнішньої розвідки — 807,6 млн грн;
- Національному антикорупційному бюро — 50,6 млн грн.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила збільшення видатків держбюджету 21 березня. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що це сприятиме посиленню обороноздатності України та зупиненню російської агресії.
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