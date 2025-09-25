День финансов: прогноз экономики Украины, «репарационный кредит» ЕС, новые правила регистрации налоговых накладных Сегодня 17:37

В четверг, 25 сентября, ЕБРР изменил прогноз по экономике Украины на 2025 год, а ЕС рассматривает «репарационный кредит» для Украины объемом до 130 млрд евро.

Прогноз экономики Украины на 2025 год.

ЕБРР пересмотрел прогноз роста экономики Украины на 2025 год. Теперь ожидается рост ВВП на уровне 2,5% вместо ранее прогнозируемых 3,3%. Об этом сообщается в прогнозе банка за сентябрь 2025 года.

ЕС рассматривает «репарационный кредит».

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» до 130 миллиардов евро. Окончательная сумма будет определена после оценки потребностей в финансировании Украины на 2026−2027 годы, которую проведет Международный валютный фонд.

Клуб белого бизнеса сокращается.

Количество компаний и ФЛП в Клубе белого бизнеса уменьшилось на 26% за последний квартал. По состоянию на сегодняшний день в обновленном перечне — 6 619 компаний и 530 ФЛП.

Новые правила регистрации налоговых накладных.

С 27 сентября 2025 года вступают в силу изменения в Порядок остановки регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН. Их утвердило правительство постановлением от 26 августа 2025 г. № 1048. Подробно читайте здесь.

Также ГНС запустила дашборд для мониторинга налоговых поступлений.

Увеличение зарплаты топ-менеджеров.

Руководители высшего и среднего звеньев — одни из самых высокооплачиваемых специалистов, за них компании ведут «битвы». Такие результаты показало исследование кадрового портала GRC.UA.

Международные переводы через ПриватБанк.

ПриватБанк объявил о старте программы кешбэков для клиентов, которые отправляют или получают международные переводы на карты Visa. Акция продлится с 25 сентября 2025 года по 25 марта 2026 года.

Социальная аренда.

В Верховной Раде готовятся к принятию законопроекта, который позволит украинским семьям тратить на аренду жилья не более 25−30% дохода. Для некоторых категорий граждан государство может принять расходы на себя полностью.

🏠 Кстати, сегодня мы рассказываем о регистрации права собственности, кто этим занимается и чем это регулируется, а также какие особенности отдельных стран ЕС и чем они отличаются от Украины. Об этом читайте в статье:

Заработки частных университетов и школ.

Несмотря на военное положение, в сентябре в Украине традиционно стартовал новый учебный год: школьники вернулись в классы, а студенты — в аудитории. Образовательный рынок постепенно адаптируется к новым реалиям, и все больший интерес представляют именно частные заведения, демонстрирующие разную динамику развития и финансовых результатов.

Лидеры по поступлениям туристического сбора.

За восемь месяцев 2025 года в местные бюджеты поступило 219,5 млн грн туристического сбора. Это на 35,1% больше , чем в прошлом году, то есть плюс 57 млн ​​грн. Для сравнения, в январе-августе 2024 года сумма составила 162,5 млн грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.