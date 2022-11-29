День финансов: проект концепции э-гривны, реальные зарплаты украинцев, посылка в кредит — Finance.ua
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День финансов: проект концепции э-гривны, реальные зарплаты украинцев, посылка в кредит

2025
Во вторник, 29 ноября, стало известно, как уберечь систему отопления при чрезвычайной ситуации. В Киеве дали советы коммунальщикам. Во Львове будут компенсировать бизнесу 50% от стоимости генераторов.
Кстати, из-за агрессии россии украинцам придется затянуть пояса и экономить на отоплении собственных жилищ этой зимой. Многие переходят на альтернативные способы отопления, другие берутся утеплять помещение ради экономии. Мы разбирались в новой статье, как утеплиться правильно и на какие нюансы обращать внимание больше всего.

Утепление окон и дверей правильно 🏠

НБУ представил проект концепции э-гривны. Национальный банк презентовал проект концепции цифровой гривны, призванной выполнять все функции денег и дополнять в этом наличную и безналичную форму гривны. Использование э-гривны, убежден НБУ, должно быть удобным и доступным для всех слоев населения, бизнеса, госорганов.
Что происходит с рынком кредитования во время войны. Первое всеукраинское бюро кредитных историй (ПВБКИ) провело исследование на основе собственных данных, чтобы выяснить, что происходит с рынком кредитования после начала полномасштабной войны. Результаты исследования представил во время конференции FinTech Ukraine 2022 заместитель председателя правления ПВБКИ Василий Глазунов.
  • Отметим, что чистые активы банков выросли на 7,5% в ІІІ квартале.
Посылка в кредит. Теперь клиенты Новой почты, заказывающие товар наложенным платежом, могут забрать его, а оплатить стоимость в течение года. При этом продавец товара получит денежные средства сразу, как только клиент осмотрит посылку и подтвердит ее получение.
Какую зарплату предлагают в ІТ. Аналитики рекрутингового портала Djinni собрали дашборд из вилок зарплат в вакансиях онлайн по категории и опыту. На дашборде можно просмотреть уровень конкуренции кандидатов за одно место.
  • А Депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев прогнозирует уменьшение реальных заработных плат в Украине на четверть в этом году.
Кстати, возможно, у вас есть желание инвестировать, но вы не знаете, что лучше купить: акции известных компаний или фонды ETF, стоит ли сейчас заходить в недвижимость. Именно этим всем вопросам посвящена ежегодная конференция «Жить на проценты». Мы пригласили более 20 опытных инвесторов, чтобы они могли поделиться с вами опытом о прибыльных инвестициях в Украине и за рубежом.
(Есть свет, интернет, теплое бомбоубежище)

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День финансов: проект концепции э-гривны, реальные зарплаты украинцев, посылка в кредит
А что за границей?
  • Германия подписала первый долгосрочный контракт на закупку газа из Катара.
  • Италия выделила €2 миллиона на инициативу «Зерно из Украины».
  • Венгрия снова заблокировала участие Украины в официальных заседаниях НАТО.
  • Еврокомиссар сообщил, что на восстановление Украины нужно почти €350 миллиардов, и эта сумма растет ежедневно.
  • Украина получит дополнительные €100 миллионов кредита от Франции.
По материалам:
Finance.ua
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