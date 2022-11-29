День финансов: проект концепции э-гривны, реальные зарплаты украинцев, посылка в кредит — Finance.ua

День финансов: проект концепции э-гривны, реальные зарплаты украинцев, посылка в кредит Вчера 17:50

Во вторник, 29 ноября, стало известно, как уберечь систему отопления при чрезвычайной ситуации. В Киеве дали советы коммунальщикам . Во Львове будут компенсировать бизнесу 50% от стоимости генераторов.

Кстати, из-за агрессии россии украинцам придется затянуть пояса и экономить на отоплении собственных жилищ этой зимой. Многие переходят на альтернативные способы отопления, другие берутся утеплять помещение ради экономии. Мы разбирались в новой статье, как утеплиться правильно и на какие нюансы обращать внимание больше всего.

НБУ представил проект концепции э-гривны. Национальный банк презентовал Национальный банк презентовал проект концепции цифровой гривны, призванной выполнять все функции денег и дополнять в этом наличную и безналичную форму гривны. Использование э-гривны, убежден НБУ, должно быть удобным и доступным для всех слоев населения, бизнеса, госорганов.

Что происходит с рынком кредитования во время войны. Первое всеукраинское бюро кредитных историй (ПВБКИ) провело исследование на основе собственных данных, чтобы выяснить, что происходит с рынком кредитования после начала полномасштабной войны. Результаты исследования Первое всеукраинское бюро кредитных историй (ПВБКИ) провело исследование на основе собственных данных, чтобы выяснить, что происходит с рынком кредитования после начала полномасштабной войны. Результаты исследования представил во время конференции FinTech Ukraine 2022 заместитель председателя правления ПВБКИ Василий Глазунов.

Список банков, в которые малый бизнес может обратиться за помощью.

Отметим, что чистые активы банков выросли на 7,5% в ІІІ квартале.

Посылка в кредит. Теперь клиенты Новой почты, заказывающие товар наложенным платежом, могут забрать его, а Теперь клиенты Новой почты, заказывающие товар наложенным платежом, могут забрать его, а оплатить стоимость в течение года. При этом продавец товара получит денежные средства сразу, как только клиент осмотрит посылку и подтвердит ее получение.

Какую зарплату предлагают в ІТ. Аналитики рекрутингового портала Djinni Аналитики рекрутингового портала Djinni собрали дашборд из вилок зарплат в вакансиях онлайн по категории и опыту. На дашборде можно просмотреть уровень конкуренции кандидатов за одно место.

А Депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев прогнозирует уменьшение реальных заработных плат в Украине на четверть в этом году.

Кстати, возможно, у вас есть желание инвестировать, но вы не знаете, что лучше купить: акции известных компаний или фонды ETF, стоит ли сейчас заходить в недвижимость. Именно этим всем вопросам посвящена ежегодная конференция «Жить на проценты». Мы пригласили более 20 опытных инвесторов, чтобы они могли поделиться с вами опытом о прибыльных инвестициях в Украине и за рубежом.

(Есть свет, интернет, теплое бомбоубежище)

А что за границей?

Германия подписала первый долгосрочный контракт на закупку газа из Катара.

Италия выделила €2 миллиона на инициативу «Зерно из Украины».

Венгрия снова заблокировала участие Украины в официальных заседаниях НАТО.

Еврокомиссар сообщил, что на восстановление Украины нужно почти €350 миллиардов, и эта сумма растет ежедневно.

Украина получит дополнительные €100 миллионов кредита от Франции.

Молдова возобновила виртуальный реверс газа в Украину.

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