Реальні зарплати українців цьогоріч зменшаться на чверть – прогноз — Finance.ua
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Реальні зарплати українців цьогоріч зменшаться на чверть – прогноз

Особисті фінанси
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Реальні зарплати українців цьогоріч зменшаться на чверть – прогноз
Реальні зарплати українців цьогоріч зменшаться на чверть – прогноз
Депутат Верховної Ради, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу») прогнозує зменшення реальних заробітних плат в Україні на чверть цього року.
Про це він розповів в інтерв’ю Українським Новинам.
«Реальні середні зарплати знизяться поточного року. Це прогноз Нацбанку — зменшення на чверть. Це є наслідком війни: скорочення економіки і 30% інфляції», — сказав він.
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За його словами, зростання реальних доходів населення у військовий час — ілюзія.
Він вважає, що завданням уряду в цьому контексті — стримування цього процесу та нейтралізацію його негативного впліву на найбільш соціально незахищені верстви населення.
На думку Гетманцева, Кабінет Міністрів виконує вищевказане з урахуванням і в межах обмежених ресурсів.

Довідка Finance.ua:

  • за оцінками НБУ, в Україні досі домінує ринок працедавця — кількість вакансій хоч і зросла порівняно з березнем-квітнем, все ще залишається удвічі-втричі (залежно від сфери діяльності) меншою за ту, що була до повномасштабної агресії;
  • у затвердженому держбюджеті на 2023 рік йдеться про розмір мінімальної зарплати, який не підвищиться. Документом установлено, що з 1 січня 2023 року мінімальна заробітна платня становитиме у місячному розмірі 6 700 грн. Що стосується середньої зарплатні, то у 2023 році вона становитиме 18 261 грн;
  • до слова, у сусідній Польщі у жовтні 2022 року середня заробітна плата у великих та середніх польських компаніях становила близько 6700 злотих брутто. Однак попри те, що зарплати поляків зросли, проте це підвищення повністю поглинуло інфляція. У реальному вираженні заробітки у Польщі знизилися майже на 5%.
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За матеріалами:
Українські Новини
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