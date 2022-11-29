Реальні зарплати українців цьогоріч зменшаться на чверть – прогноз — Finance.ua

Реальні зарплати українців цьогоріч зменшаться на чверть – прогноз Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Реальні зарплати українців цьогоріч зменшаться на чверть – прогноз

Депутат Верховної Ради, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу») прогнозує зменшення реальних заробітних плат в Україні на чверть цього року.

Про це він розповів в інтерв’ю Українським Новинам.

«Реальні середні зарплати знизяться поточного року. Це прогноз Нацбанку — зменшення на чверть. Це є наслідком війни: скорочення економіки і 30% інфляції», — сказав він.

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За його словами, зростання реальних доходів населення у військовий час — ілюзія.

Він вважає, що завданням уряду в цьому контексті — стримування цього процесу та нейтралізацію його негативного впліву на найбільш соціально незахищені верстви населення.

На думку Гетманцева, Кабінет Міністрів виконує вищевказане з урахуванням і в межах обмежених ресурсів.

Довідка Finance.ua:

за оцінками НБУ, в Україні досі домінує ринок працедавця — кількість вакансій хоч і зросла порівняно з березнем-квітнем, все ще залишається удвічі-втричі (залежно від сфери діяльності) меншою за ту, що була до повномасштабної агресії;

у затвердженому держбюджеті на 2023 рік йдеться про розмір мінімальної зарплати, який не підвищиться. Документом установлено, що з 1 січня 2023 року мінімальна заробітна платня становитиме у місячному розмірі 6 700 грн . Що стосується середньої зарплатні, то у 2023 році вона становитиме 18 261 грн ;



йдеться про розмір мінімальної зарплати, який не підвищиться. Документом установлено, що з 1 січня 2023 року мінімальна заробітна платня становитиме у місячному розмірі . Що стосується середньої зарплатні, то у 2023 році вона становитиме ; до слова, у сусідній Польщі у жовтні 2022 року середня заробітна плата у великих та середніх польських компаніях становила близько 6700 злотих брутто. Однак попри те, що зарплати поляків зросли, проте це підвищення повністю поглинуло інфляція. У реальному вираженні заробітки у Польщі знизилися майже на 5%.

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