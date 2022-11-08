Яку частину зарплати витрачають на продукти в Україні та Європі (дослідження) — Finance.ua

Яку частину зарплати витрачають на продукти в Україні та Європі (дослідження) Вчора 09:01 — Особисті фінанси

Яку частину зарплати витрачають на продукти в Україні та Європі (дослідження)

Аналітичний відділ порталу robota.ua вирішив перевірити, чи дійсно у Європі все так дорого. Аналітики обійшли супермаркети та підготували огляд, скільки коштує продуктовий кошик в Україні та Європі.

Деталі дослідження:

порівнювали ціни станом на жовтень 2022 року;

за основу брали ціни тільки в популярних супермаркетах, які мають такий самий попит у Європі, як «АТБ», «Сільпо» — в Україні;

курс при розрахунках — 40 гривень за 1 євро.

Борщовий набір

Експерти взяли для розрахунку усталений і незмінний набір інгредієнтів, без яких не обійтися, готуючи смачний український борщ.

Як бачимо, найнижчий чек ми отримаємо в Україні (7,6 €), а найвищий — у Німеччині (15,0 €) і Франції (16,4 €). Але це, на перший погляд. Якщо порівняти частку, яку становитиме ваша покупка в мінімальному брутто-доході, то ситуація стає прямо протилежною. Ця покупка забере майже 4,7% від мінімального брутто-доходу в Україні, проти 0,7% і 1% від мінімального брутто-доходу в Німеччині та Франції.

Звідси виходить цікавий висновок, що хоча продукти в Україні наполовину дешевші, ніж у країнах Західної Європи, люди витрачають на них в Україні більше — з огляду на різницю в розмірах оплати праці.

Яйця, молочні продукти, курка та напої

Яйця, молочка і м’ясо посідають важливе місце в нашому раціоні, тому без їхнього розгляду огляд буде неповним.

Чек в Україні за цією категорією продуктів — один із найнижчих серед усіх країн. Усього 446 грн.

Дуже близько до українського чека знаходиться польський. У Польщі за ці ж продукти потрібно віддати 555 грн, що на 24% більше, ніж в Україні. Традиційно, найвищий чек за цією категорією продуктів припадає на Німеччину і Францію. Майже 23 євро і 25 євро відповідно.

З огляду на рівень оплати праці, все одно для жителів Німеччини і Франції ці витрати не так сильно відбиваються у бюджеті, як для мешканців інших країн. В Україні така покупка обійдеться в 6,7% від загального бюджету, що є найвищим значенням серед досліджуваних країн.

Загальний продуктовий кошик

Найдешевше цей кошик обійдеться в Україні — всього 27 євро. Найдорожче — у Франції — 55 євро. Удвічі дорожче. Але у зв’язку з тим, що француз заробляє майже у 10 разів більше, ніж українець, відштовхуючись від мінімальної брутто-зарплати, то для такої купівлі українцю потрібно віддати шосту частину від свого бюджету (16%) для здійснення такої покупки, тоді як французу — лише 3%.

За фактом, хоч продукти в Україні — одні з найдешевших у Європі, українці платять найбільше зі свого бюджету через низькі заробітні плати. Зрештою, в українців залишається менше грошей для задоволення інших потреб, що на тлі інфляції, яка зростає, робить реальний дохід і купівельну спроможність населення ще меншими.

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