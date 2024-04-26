Индия предоставила морское страхование российским компаниям, чтобы импортировать нефть — Bloomberg — Finance.ua
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Индия предоставила морское страхование российским компаниям, чтобы импортировать нефть — Bloomberg

Страхование
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Индия предоставила морское страхование российским компаниям, чтобы импортировать нефть — Bloomberg
Индия предоставила морское страхование российским компаниям, чтобы импортировать нефть — Bloomberg
Индия предоставила разрешение на морское страхование четырем российским фирмам. Это позволит россии не обращаться к западным компаниям при транспортировке нефти.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщается на сайте индийского управления судоходства, российские страховые компании Альфастрахование, Согаз и ПСК получили разрешение на морское страхование до 20 февраля 2025 года. В то же время срок действия СК Ингросстрах продлен до марта 2029 года.
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Bloomberg со ссылкой на трех неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе, пишет, что страховое покрытие всех четырех поставщиков обеспечивается российской государственной национальной перестраховочной компанией.
Как отмечает агентство, россия использует западных страховщиков для танкерного флота, экспортирующего нефть в Индию. Однако предельная цена на сырье в 60 долларов за баррель дала им рычаги влияния на нефтяные потоки. Bloomberg пишет, что использование собственных страховых услуг поможет снизить зависимость россии от западных компаний.
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Согласно данным Bloomberg, россия является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию. Так, в апреле Индия импортировала из россии около 1,72 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с июля.
В феврале агентство Bloomberg сообщало, что ужесточение санкций со стороны США нарушило торговлю нефтью между россией и Индией, и последняя вынуждена искать других поставщиков для своих нефтеперерабатывающих заводов.
В марте также сообщалось, что индийская компания Reliance Industries, владелец крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, отказывается принимать нефть, доставленную танкерами российской компании Совкомфлот (СКФ).
По материалам:
НВ
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