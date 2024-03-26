Индия наращивает поставки нефти из США из-за усиления санкций против рф — Finance.ua

Индия наращивает поставки нефти из США из-за усиления санкций против рф Сегодня 19:45 — Энергетика

Индия наращивает поставки нефти из США из-за усиления санкций против рф

В Индию в следующем месяце прибудет около 7,6 млн баррелей американской нефти. Это самый высокий показатель за последний год на фоне ужесточения санкций против российской нефти.

Об этом сообщает Reuters.

Индия, являющаяся третьим в мире импортером и потребителем нефти, планирует диверсифицировать свои поставки, поскольку новые санкции США против рф грозят сократить продажу российской нефти в Индию.

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Отмечается, что около 7,6 млн баррелей нефти, или 256 тыс. баррелей в день (баррелей в сутки), следовали в Индию на трех очень больших нефтяных суднах и трех суднах Suezmax, согласно данным компании Kpler, которая занимается отслеживанием судов.

Индия была крупнейшим покупателем российской нефти в прошлом году после того, как другие группы отказались от закупок после санкций Запада против москвы за ее вторжение в Украину в феврале 2022 года.

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Напомним, индийская компания RelianceIndustries не будет покупать российскую нефть, которая транспортируется на танкерах судоходной компании Совкомфлота после санкций США против перевозчика.

Ранее сообщалось, что Индия (крупнейший покупатель нефти рф) два месяца не покупает сырье премиального сорта ВСТО, которое отгружают из порта Козьмино.

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