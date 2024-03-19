Экспорт нефти из россии растет, несмотря на атаки украинских дронов — Finance.ua
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Экспорт нефти из россии растет, несмотря на атаки украинских дронов

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В россии, несмотря на атаки украинских дронов на нефтяную инфраструктуру, растет экспорт нефти. В марте рф увеличит экспорт на 200 тысяч баррелей в день.
Об этом сообщает агентство Reuters.
«Нападения, вероятно, сократят переработку российской нефти на 300 тысяч баррелей в день, в дополнение к плановым ремонтным закрытиям», — написали аналитики JP Morgan в своей записке.
Однако, по их данным, снижение объемов первичной переработки нефти приведет к увеличению ее экспорта.
россия увеличит экспорт нефти через свои западные порты в марте почти на 200 тысяч баррелей в день.
По материалам:
Економічна Правда
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