Могут ли удары по российским НПЗ повлиять на цены на нефть: что говорят эксперты — Finance.ua
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Могут ли удары по российским НПЗ повлиять на цены на нефть: что говорят эксперты

Энергетика
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Могут ли удары по российским НПЗ повлиять на цены на нефть: что говорят эксперты
Могут ли удары по российским НПЗ повлиять на цены на нефть: что говорят эксперты
Информация Financial Times о влиянии ударов украинских дронов по российским НПЗ на мировые цены на нефть не соответствует действительности.
Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
«То, что написано в Financial Times о связи обстрелов российских НПЗ и цене нефти, вызывает большие сомнения, потому что к сокращению экспорта сырой нефти наши атаки на НПЗ не приводят», — сказал он.
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По его словам, они приводят к обратному. «россия просто будет выпихивать сырую нефть из-за невозможности экспортировать нефтепродукты», — добавил эксперт.
Напомним, Financial Times сообщило, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, а также бензин в США, что может помешать переизбранию президента Джо Байдена.

Ошибочное предположение

Кроме того, директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн отметил, что есть большие сомнения в том, что удары по российским НПЗ могут дестабилизировать мировой рынок нефти и нефтепродуктов.
По его словам, если предположить, что российский экспорт нефтепродуктов будет падать, то на рынок уйдет больше российской нефти, а значит, это будет тянуть цену на сырье вниз.
Кроме того, россияне экспортируют немного бензина, поэтому влияния на рынок этого продукта, которое больше всего беспокоит Штаты, не будет.
По его словам, теоретически возможен подъем цен на дизтопливо — это основная экспортная позиция рф.
«Но практика свидетельствует, что на смену росту быстро приходит падение, потому что рынок наполняется из альтернативных источников. Посмотрите на европейский рынок природного газа: после шока 2022 года сегодня цены на газ упали до минимума, сезон вообще прошли незаметно», — добавил Куюн.
По материалам:
РБК-Україна
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