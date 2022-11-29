Чисті активи банків зросли на 7,5% у ІІІ кварталі — Finance.ua

Чисті активи банків зросли на 7,5% у ІІІ кварталі Сьогодні 15:16 — Фондовий ринок

Чисті активи банків зросли на 7,5% у ІІІ кварталі

У ІІІ кварталі банківський сектор надалі адаптувався до кризових умов. Банки підтримували роботу мережі та стрімко відновлювали діяльність відділень у звільнених регіонах. Ліквідність системи зростала завдяки подальшому припливу коштів клієнтів.

Про це йдеться у Огляді банківського сектору у ІІІ кварталі НБУ.

Чисті активи банків за ІІІ квартал зросли на 7.5% і перевищили довоєнний рівень. Переважно нарощувалися обсяги депозитних сертифікатів НБУ. Водночас відбулося скорочення чистого кредитного портфеля: гривневого передусім внаслідок дорезервування, валютного — більшою мірою через погашення позик.

Чисті гривневі корпоративні кредити за квартал зменшилися на 2.2%, валютні — на 10.0% у доларовому еквіваленті. Лише державні банки наростили гривневе кредитування бізнесу — на 4.3% за квартал.

Чистий роздрібний кредитний портфель скоротився за ІІІ квартал на 13.8% як за рахунок зменшення обсягів кредитування, так і через зростання резервів. Банки поступово визнають кредитні втрати внаслідок війни. Питома вага непрацюючих кредитів зросла за квартал на 3.9 в. п., з початку повномасштабного вторгнення на 7.0 в. п. — до 33.6%. Найпомітніше зросла частка непрацюючих кредитів фізичним особам. До визнання позик непрацюючими переважно призводить прострочення сплати.

Банківський сектор за ІІІ квартал отримав 12 млрд грн прибутку. Цей прибуток дав змогу компенсувати збитки першого півріччя, тож фінансовий результат за дев’ять місяців позитивний — 7.4 млрд грн. Причиною прибутковості стало збереження високої операційної ефективності.

Процентні доходи банків надалі зростали, комісійні доходи поступово відновлюються, позитивні результати від переоцінок валюти та цінних паперів суттєво збільшили сукупний фінансовий результат. Співвідношення операційних витрат і операційного доходу (CIR) у ІІІ кварталі становило 36.5% порівняно з 44.6% у відповідному періоді минулого року.

Водночас фінустанови вимушені робити значні відрахування до резервів під збитки, спричинені війною. За ІІІ квартал відрахування в резерви під кредити становили 33.5 млрд грн, під цінні папери — 7.1 млрд грн. Визнання справжньої якості активів триватиме, тож резерви надалі зростатимуть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

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