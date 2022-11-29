Італія виділила €2 мільйони на ініціативу «Зерно з України» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Італія виділила €2 мільйони на ініціативу «Зерно з України»

Аграрний ринок
21
Голова МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що уряд виділив два мільйони євро на гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine.
Про це повідомляє ANSA.
«Я підписав рефінансування Двостороннього надзвичайного фонду. Підтримка Всесвітньої продовольчої програми. Два мільйони євро, які дадуть поштовх ініціативі „Grain from Ukraine“. Важливий проєкт, який допомагає перевозити українську пшеницю найбіднішим країнам», — сказав Таяні.
Читайте також
Він додав, що незважаючи на труднощі, пов’язані з війною, Україна стає головним героєм допомоги мільйонам людей, які живуть у скрутному становищі.
«Італія не може не бути на її (України. — Ред.) боці», — зазначив міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.