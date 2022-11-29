Італія виділила €2 мільйони на ініціативу «Зерно з України» — Finance.ua

Італія виділила €2 мільйони на ініціативу «Зерно з України» Сьогодні 16:48 — Аграрний ринок

Голова МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що уряд виділив два мільйони євро на гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine.

Про це повідомляє ANSA

«Я підписав рефінансування Двостороннього надзвичайного фонду. Підтримка Всесвітньої продовольчої програми. Два мільйони євро, які дадуть поштовх ініціативі „Grain from Ukraine“. Важливий проєкт, який допомагає перевозити українську пшеницю найбіднішим країнам», — сказав Таяні.



Він додав, що незважаючи на труднощі, пов’язані з війною, Україна стає головним героєм допомоги мільйонам людей, які живуть у скрутному становищі.

«Італія не може не бути на її (України. — Ред.) боці», — зазначив міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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