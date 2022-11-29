Одеський припортовий завод долучився до «зернової угоди» — Finance.ua

Одеський припортовий завод долучився до «зернової угоди» Сьогодні 01:39 — Аграрний ринок

Одеський припортовий завод долучився до «зернової угоди»

Одеський припортовий завод перепрофілював виробничі потужності і долучився до відвантаження зернових на експорт у межах підписаної Україною міжнародної угоди «Про зерновий коридор».

Про це повідомляє пресслужба ОПЗ в Фейсбуці.

«Повністю завершено перепрофілювання виробничих потужностей АТ „ОПЗ“ щодо відвантаження зернових з Одеського припортового заводу на морський транспорт для відправлення на експорт» — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші тисячі тонн вже завантажено у трюми судна. Загальна кількість зерна, що буде відправлено цим рейсом, складатиме майже 23 тисячі тонн.

На підприємстві уточнили, що це буде першою відправкою продукції, завантаженої на морський транспорт з Одеського припортового заводу з початку бойових дій на території України.

Зауважується, що через об’єктивні причини ОПЗ не може поновити виробництво профільної хімпродукції, тож буде відвантажувати на експорт продовольство з України в межах угоди «Про зерновий коридор».

Як повідомлялося, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 501 судно, якими експортовано 12,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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Укрінформ За матеріалами:

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