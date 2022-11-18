Україна пропонує долучити порт «Миколаїв» до «зернового коридору» — Finance.ua

Україна пропонує долучити порт «Миколаїв» до «зернового коридору» Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Україна офіційно звернулася до міжнародних партнерів з пропозицією продовжити зернову ініціативу мінімум на рік та долучити до неї порт «Миколаїв», що дасть змогу суттєво збільшити експорт української агропродукції.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, передає пресслужба парламенту

«До повномасштабної війни через порти Миколаєва відвантажували третину агропродукції, що йшла на експорт. У нинішніх умовах це може бути додаткові 2-2,5 млн тонн експорту агропродукції на місяць. Тож залучення до „зернової ініціативи“ портів Миколаєва слушна, важлива та надзвичайно потрібна місту, його мешканцям та аграріям», — зазначив Гайду.

За його словами, саме витрати на логістику «з’їдають» у аграріїв доходи від урожаю. Скорочення відстані перевезень — це можливість зменшити витрати на транспортування та скоротити час доставки вантажів. Водночас він уточнив, що у такого рішення можливі безпекові ризики. Поки ЗСУ не витиснуть окупантів з Кінбурнської коси, небезпека для портів та суден залишатиметься.

«Ми оптимісти. Будемо вірити в майстерність наших військових, силу дипломатії, розсудливість наших міжнародних партнерів. Адже продовження та розширення роботи коридору — це питання світової продовольчої безпеки. І його позитивне вирішення — гарантія світової стабільності», — резюмував очільник комітету.

Довідка Finance.ua:

у Стамбулі 17 листопада Україна, Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина домовились про продовження «ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море» ще на 120 днів. Вона починала свою роботу 22 липня, а перше судно з українським продовольством в її межах вийшло з порту Одеси 1 серпня;

за словами Зеленського, завдяки продовженню ще на 120 днів Чорноморської «зернової ініціативи» у світі врятовано десятки мільйонів людей від голоду.

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Укрінформ За матеріалами:

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