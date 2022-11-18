Зеленський оцінив продовження «зернової угоди» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський оцінив продовження «зернової угоди»

Казна та Політика
61
Зеленський оцінив продовження «зернової угоди»
Зеленський оцінив продовження «зернової угоди»
Завдяки продовженню ще на 120 днів Чорноморської «зернової ініціативи» у світі врятовано десятки мільйонів людей від голоду.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
«Продовжено нашу зернову експортну ініціативу, незважаючи на всі складнощі, незважаючи на різні маніпуляції росії. Будемо і надалі експортувати агропродукцію через наші чорноморські порти. Це дуже конкретна річ. Те, завдяки чому світ бачить значення України», — сказав Зеленський.
За його словами, з 1 серпня з портів великої Одеси вийшли вже понад 450 суден із загальним обсягом продовольства в 11 млн т продукції.
«Географія дуже широка: Марокко, Алжир, Лівія, Туніс, Єгипет, Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Ємен, Ліван, Бангладеш, Китай, Індія, Індонезія, Туреччина, а також країни Європейського Союзу. Десятки мільйонів людей насамперед у країнах Африки, врятовані від голоду, зокрема, в рамках постачання продовольчої програми ООН із наших портів», — наголосив Зеленський.
Місце для вашої реклами
Він зазначив, що вдалося зменшити напругу на глобальному продовольчому ринку.
«А це означає, що ціни на їжу суттєво менші, ніж могли б бути без нашого продовольчого експорту», — додав Зеленський.
Президент подякував усім партнерам, які доклали зусиль для досягнення цього результату, зокрема Організації Об’єднаних Націй та особисто Генеральному секретарю Антоніу Гутеррішу, а також Туреччини та особисто Президенту Реджепу Ердогану.
Глава держави також повідомив, що низка країн заявила про бажання приєднатися до ініціативи.
Нагадаємо, у Стамбулі домовилися про продовження «зернової угоди» для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.