Зеленський оцінив продовження «зернової угоди» — Finance.ua

Зеленський оцінив продовження «зернової угоди» Сьогодні 14:27 — Казна та Політика

Зеленський оцінив продовження «зернової угоди»

Завдяки продовженню ще на 120 днів Чорноморської «зернової ініціативи» у світі врятовано десятки мільйонів людей від голоду.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Продовжено нашу зернову експортну ініціативу, незважаючи на всі складнощі, незважаючи на різні маніпуляції росії. Будемо і надалі експортувати агропродукцію через наші чорноморські порти. Це дуже конкретна річ. Те, завдяки чому світ бачить значення України», — сказав Зеленський.

За його словами, з 1 серпня з портів великої Одеси вийшли вже понад 450 суден із загальним обсягом продовольства в 11 млн т продукції.

«Географія дуже широка: Марокко, Алжир, Лівія, Туніс, Єгипет, Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Ємен, Ліван, Бангладеш, Китай, Індія, Індонезія, Туреччина, а також країни Європейського Союзу. Десятки мільйонів людей насамперед у країнах Африки, врятовані від голоду, зокрема, в рамках постачання продовольчої програми ООН із наших портів», — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що вдалося зменшити напругу на глобальному продовольчому ринку.

«А це означає, що ціни на їжу суттєво менші, ніж могли б бути без нашого продовольчого експорту», — додав Зеленський.

Президент подякував усім партнерам, які доклали зусиль для досягнення цього результату, зокрема Організації Об’єднаних Націй та особисто Генеральному секретарю Антоніу Гутеррішу, а також Туреччини та особисто Президенту Реджепу Ердогану.

Глава держави також повідомив, що низка країн заявила про бажання приєднатися до ініціативи.

Нагадаємо, у Стамбулі домовилися про продовження «зернової угоди» для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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