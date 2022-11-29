До яких банків малий бізнес може звернутися по допомогу — Finance.ua
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До яких банків малий бізнес може звернутися по допомогу

Кредит&Депозит
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Після початку повномасштабної війни з росією представники малого бізнесу зіткнулися з небаченими раніше викликами.
Гостро постало питання наявності коштів для відновлення та запуску своєї улюбленої справи.
Finance.ua дізнався, до яких банків малий бізнес може звернутися по допомогу.

ПУМБ

У жовтні банк розпочав кредитування фізосіб-підприємців, запустивши новий дистанційний кредит на розвиток бізнесу.
Кредит «всеБІЗНЕС» — це швидкий онлайн-кредит без застави у розмірі до 500 тисяч гривень терміном до двох років, який можна оформити буквально в кілька кліків. Без відвідування відділень та зайвих паперів.
Більш детально про кредит можна дізнатися за посиланням.

Райффайзен Банк

Банк пропонує своїм клієнтам оборотні кошти під заставу терміном на 12 місяців. Для аграріїв — терміном 18 місяців.
На кредит можуть розраховувати всі ФОП, але пріоритет все ж таки у представників «критичних галузей»:
  • сільське господарство;
  • виробництво та торгівля продуктами харчування;
  • фармацевтика.

Ощадбанк

Банк пропонує клієнтам — представникам малого та середнього бізнесу широкий спектр кредитних програм:
  • державна програма підтримки «Доступні кредити 5-7-9%»;
  • партнерські програми кредитування;
  • програма «Автобіз» для придбання автотранспорту;
  • міжнародні програми підтримки бізнесу.

Альфа-Банк

Клієнтам ФОП сегменту малого та середнього бізнесу банк надає широку лінійку кредитних продуктів банку.
Клієнти можуть скористатися:
  • програмами фінансування оборотного капіталу в вигляді кредитної лінії;
  • разовим кредитом або овердрафтом;
  • отримати кредит на придбання основних засобів;
  • документарними послугами.
Читайте більше в нашій статті:

Кредити для малого бізнесу під час війни

За матеріалами:
Finance.ua
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