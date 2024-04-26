Какие страны ЕС разрешат украинцам остаться с недействительным паспортом — Finance.ua

Какие страны ЕС разрешат украинцам остаться с недействительным паспортом Сегодня 20:02 — Мир

Какие страны ЕС разрешат украинцам остаться с недействительным паспортом

После решения МИД Украины ограничить консульские услуги для украинских мужчин мобилизационного возраста, ряд украинцев столкнулись с проблемой оформления и продления срока действия своего загранпаспорта.

Следует отметить, что, по данным Евростата, в начале 2024 года в странах Европейского Союза проживало примерно 4,3 миллиона украинцев, из которых около 860 000 — взрослые мужчины.

Так вот, на фоне проблемы с консульскими услугами для украинцев страны, где проживает наибольшее количество беженцев, разбились на два лагеря — одни позволят гражданам Украины остаться даже с недействительным паспортом, а другие, наоборот, готовы содействовать Украине для возвращения мужчин на Родину.

Рассказываем, какие европейские государства уже высказали свою позицию на этот счет и каких решений ожидать беженцам.

Польша

В Польше сегодня проживает до миллиона украинцев, что является вторым показателем после Германии.

Официально Варшава уже сделала заявление на фоне ситуации в украинских консульствах. Там заявили, что страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, чтобы они «выполнили свой гражданский долг». Об этом сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет Reuters

Как известно, Польша в прошлом уже предлагала помочь Украине, чтобы военнообязанные вернулись в свою страну. Однако на этот раз все заявления совершаются в период, когда украинцы столкнулись с консульскими ограничениями.

«Любая поддержка возможна», — говорит министр о том, как бы Польша отреагировала, если бы Киев попросил помощи в возвращении домой тех, кто может потерять право на пребывание в Польше по истечении срока действия их паспортов.

Литва

Эта страна вслед за Польшей также высказала свою позицию по этому вопросу. Как пишет Delfi , министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Вильнюсу необходимо подумать, как помочь Украине вернуть уехавших из страны мужчин призывного возраста. В то же время министр добавил, что Литва пока не рассматривает конкретные меры и следит за тем, какие решения по этому вопросу примет Польша.

«В какие меры это превратится, наверное, пока сложно сказать. Наверное, об этом нужно будет говорить конкретно», — подчеркнул Кащюнас.

Германия

А вот у Германии другая позиция по отношению к украинским беженцам. Издание DW обратилось с этим вопросом к представителю берлинского сената, и там заявили, что предоставление или продление украинским беженцам вида на временное проживание в Германии не предусматривает обязательного наличия у них действующего паспорта.

Главное, чтобы у немецких властей была хоть какая-то возможность установить личность.

Стоит отметить, что сенат Берлина является статусом одной из 16 федеральных земель ФРГ, а все вопросы, касающиеся пребывания иностранцев в Германии, относятся к компетенции именно земельных властей.

Другие страны

Пока официальные заявления прозвучали лишь от трех стран. Однако вопрос украинских беженцев в Европе поднимается уже не впервые, поэтому некоторые выводы можно сделать, учитывая старые заявления. К примеру:

Австрия — в сентябре 2023 года МИД страны заявил, что не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста.

— в сентябре 2023 года МИД страны заявил, что не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста. Чехия — в январе 2024 года министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сказал, что у страны нет правовых механизмов для отправки военнообязанных мужчин-беженцев обратно в Украину.



— в январе 2024 года министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сказал, что у страны нет правовых механизмов для отправки военнообязанных мужчин-беженцев обратно в Украину. Венгрия — власти страны категорически против экстрадиции мужчин из Украины.



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