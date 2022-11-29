Угорщина знову заблокувала участь України в офіційних засіданнях НАТО — Finance.ua

Угорщина знову заблокувала участь України в офіційних засіданнях НАТО Сьогодні 15:50

Угорщина повернулася до блокування участі України в рамках Комісії Україна-НАТО. Тож міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь в офіційній зустрічі голів МЗС країн НАТО у форматі окремої зустрічі.

29-30 листопада голови МЗС країн НАТО зустрічаються в Румунії, де, серед іншого, обговорюватимуть подальшу підтримку України в протистоянні російській агресії.

Утім, видання Financial Times повідомило, що Угорщина виступила проти участі Кулеби в офіційній сесії, тож Кулебі довелося проводити зустрічі з колегами за окремою вечерею.

Коментуючи ситуацію, в МЗС України вважають за необхідне знайти особливий формат, який дозволить обійти угорське вето.

У міністерстві зазначили, що очільник відомства проведе переговори з міністрами НАТО в рамках окремої зустрічі, спеціально організованої генсеком Альянсу.

«Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна — НАТО вище рівня послів, починаючи з 2017 року. Аби формально подолати угорське вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України. На цій зустрічі Дмитро Кулеба та його іноземні колеги обговорять подальшу військову допомогу Україні та відновлення української енергетичної інфраструктури», — зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він додав, що під час візиту до Бухареста Кулеба також проведе низку двосторонніх зустрічей.

Економічна Правда За матеріалами:

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