Як уберегти систему опалення при надзвичайній ситуації: у Києві дали поради комунальникам — Finance.ua

Як уберегти систему опалення при надзвичайній ситуації: у Києві дали поради комунальникам Сьогодні 16:02 — Енергетика

Як уберегти систему опалення при надзвичайній ситуації: у Києві дали поради комунальникам

​ У Києві у разі суттєвого похолодання на випадок виникнення надзвичайної ситуації внаслідок ворожих атак кожна обслуговуюча компанія має бути готова в негайному порядку вжити технічних заходів, аби не дозволити будинковій системі теплопостачання вийти з ладу у випадку аварійного відключення опалення.

Про це повідомляє КМДА.

Як зазначається, якщо станеться надзвичайна ситуація, то на період ремонтних робіт, необхідних для відновлення постачання тепла, відповідальні особи обслуговуючої компанії зобов’язані злити (здренувати) воду в опалювальних системах, за умови, коли температура опустилась до мінус 3 і нижче градусів за Цельсієм.

Персонал обслуговуючих організацій повинен:

Відключити (за наявності) обладнання теплового пункту.

Закрити засувки на вузлі приєднання системи теплоспоживання до теплових мереж: спочатку № 1 на подавальному трубопроводі, потім на № 2 на зворотному трубопроводі.

Відкрити зпусники на внутрішньобудинковій системі опалення та злити воду в дренажний приямок або інше передбачене для цього місце.

Відкрити крани для випуску повітря із будинкової системи опалення на горищі або технічному поверсі будинку.

Після стікання води зі спусників — закрити крани для випуску повітря із системи опалення на горищі або технічному поверсі.

Підключення будинку відбуватиметься одразу після стабілізації ситуації за умови відповідного дозволу теплопостачальної компанії.

В КМДА зазначили, що ця інформація як керівництво до дії стосується всіх обслуговуючих компаній, незалежно від форми їх власності чи форми управління будинком, в тому числі ОСББ, ЖБК.

У разі перебоїв зі зв’язком і неможливості узгодити дії з теплопостачальною компанією рішення про злиття води в будинку прийматиме відповідальна особа обслуговуючої компанії самостійно та оперативно.

Інфографіка: КМДА

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УНІАН За матеріалами:

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