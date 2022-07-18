День финансов: прибыль украинских банков, «оптимизированные» трудовые отношения, автоматическая регистрация ООО — Finance.ua

День финансов: прибыль украинских банков, «оптимизированные» трудовые отношения, автоматическая регистрация ООО Сегодня 17:50

Понедельник, 18 июля. Украинские банки вышли на прибыль впервые с начала войны, а работникам и работодателям «оптимизировали» трудовые отношения.

Прибыль банков. Как свидетельствуют данные Опендатабот, Как свидетельствуют данные Опендатабот, украинские банки получили прибыль впервые после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Так, в мае украинские банки получили прибыль — 6,1 млрд грн. Основную долю прибыли (78% или 4,8 млрд грн) среди всех украинских банков заработал ПриватБанк.

К слову, объемы депозитов в украинских банках с начала полномасштабного вторжения российского агрессора выросли. Объемы взносов от 10 000 до 200 000 гривен в украинских банках выросли на 22%. В то же время депозиты свыше 200 тысяч гривен выросли почти на 11%.

Расширение полномочий НБУ. Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины будет рекомендовать парламенту принять законопроект № 7465-1. Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины будет рекомендовать парламенту принять законопроект № 7465-1. Проект касается особенностей деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине.

«Оптимизированные» трудовые отношения. Президент Владимир Зеленский подписал проект закона № 7251 об Президент Владимир Зеленский подписал проект закона № 7251 об оптимизации трудовых отношений . Документ предусматривает диджитализацию документооборота в трудовой сфере. Кроме того, проект закона предусматривает увеличение продолжительности рабочей недели на объектах критической инфраструктуры. Также документ вводит дополнительное основание для увольнения работника.

Зеленский также подписал законы № 5688 и № 5689, предусматривающие налоговые и таможенные стимулы для индустриальных парков. Согласно подписанным законам, резиденты индустриальных парков получат ряд мер государственного стимулирования.

Долги по коммуналке взыскивать не будут. Верховная Рада в первом чтении поддержала Верховная Рада в первом чтении поддержала запрет на принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги в период действия военного положения. Законопроект предлагает на период военного положения остановить принудительное исполнение решений о взыскании долгов за коммуналку с физических лиц. Ранее эта норма действовала в отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса, органов военного управления, воинских частей, вузов, учреждений и организаций Вооруженных сил Украины.

Кстати, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинцы не останутся без субсидий в отопительном сезоне 2022-2023 годов, несмотря на войну с россией. В правительстве обещают, что все тарифы этой зимой остаются без изменений.

В свою очередь, Киевтеплоэнерго предлагает своим клиентам реструктурировать долг и платить его по частям. Чтобы начать выплачивать долг по частям, необходимо заключить соответствующий договор. Как это сделать, рассказываем здесь.

Автоматическая регистрация ООО для физлиц. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал услугу автоматической регистрации ООО для физлиц — запускают Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал услугу автоматической регистрации ООО для физлиц — запускают бета-тестирование новой услуги . Воспользоваться услугой смогут граждане Украины от 18 лет, имеющие налоговый номер и УНЗР (уникальный номер записи в реестре).

Единая европейская система роуминга. Украина может стать частью Украина может стать частью единой зоны роуминга и платежного пространства SEP . По крайней мере, на это рассчитывают украинские власти. Это позволит украинцам и европейцам звонить по телефону без дополнительных затрат. Также жители Украины смогут пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам. А присоединение к Единой зоне платежей позволит переводить деньги в евро без комиссий.

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