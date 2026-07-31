День финансов: правила финмониторинга и жилищный ваучер с августа, последствия блокировки портов
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В пятницу, 31 июля, НБУ оценил последствия блокировки портов, а курс доллара может возрасти почти до 50 грн до 2029 года.
НБУ оценил последствия блокировки портов
Национальный банк Украины не ожидает резкого роста курса валют из-за блокировки морского экспорта продукции аграрного и металлургического секторов.
В то же время, аналитики пересмотрели базовое предположение о завершении полномасштабной войны — с конца 2026 года на вторую половину 2027 года.
Некоторые ВПЛ потеряют право на жилищный ваучер
С 1 августа 2026 года в Украине обновляется программа жилищных ваучеров для ВПЛ — часть переселенцев потеряет право на эту помощь.
Правила финмониторинга с августа
Банки, присоединившиеся к Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, договорились применять единые подходы к проверке клиентов с повышенным уровнем риска, усилить контроль над финансовыми операциями и ввести поэтапные лимиты на переводы для отдельных категорий ФЛП и компаний.
Сколько стоит 100 км пробега
Электроавто: абсолютная стабильность и экономия. Ночной тариф превращает 100 км пробега в цену одной порции кофе (38 грн). Дневная зарядка обходится в 76 грн. Все показатели остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.
52% работодателей не повышали зарплату
Уровень доходов украинцев снизился до критического минимума с начала войны. Если летом 2022 года тех, кому каждый месяц не хватало денег до зарплаты, было 36%, то сейчас постоянную нехватку денег испытывают 73% украинцев. В то же время в июне 2026 года медианная зарплата специалистов в сфере DefTech составила $2500 и не изменилась за последние полгода.
Также стало известно, где в Польше быстрее всего растут зарплаты.
Суммы для комфортной жизни
Результаты социологических опросов демонстрируют: украинцы почти единодушны в одном: имеющихся доходов в основном недостаточно для жизни, которую они считают комфортной. подробно читайте здесь.
Правительство переписывает формулу, согласно которой считают пенсии в Украине. Главная задача реформы — устранить дискриминацию, когда люди с одинаковым стажем и зарплатой получают существенно разные выплаты только потому, что вышли на пенсию в разные годы.
В этом выпуске разбираем все детали новой концепции Кабмина и дискуссии в Верховной Раде. Как будут работать базовая часть и балльная прибавка.
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В Украине меняют правила зачисления страхового стажа
Со 2 августа меняется порядок зачисления отдельных периодов работы в страховой стаж. Учитывается период, за который работодатель начислил, но не уплатил страховые взносы.