Правительство утвердило новый порядок ведения реестра «Оберег»
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Кабинет Министров утвердил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Документ определяет порядок внесения, обновления, проверки и исправления данных в реестре.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Как данные попадают в реестр
Информация о человеке должна быть внесена в реестр «Оберег» в течение пяти рабочих дней после ее поступления.
Данные могут вноситься:
автоматически посредством обмена информацией с другими государственными информационными системами, реестрами и базами данных;
вручную на основании сведений, полученных от самого лица, государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учебных заведений, территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также воинских частей.
Актуализация сведений в системе осуществляется либо в автоматическом режиме благодаря обмену с другими государственными системами, либо вручную уполномоченными на это работниками.
Любая информация, предоставленная человеком, обязательно проходит проверку и сопоставляется с уже имеющимися в Реестре данными.
Устранение ошибок
Уточнение или исправление недостоверной информации в реестре Оберег возможно в автоматическом режиме или по обращению лица.
Для корректировки данных следует подать заявление в орган ведения Реестра, в котором человек состоит на воинском учете. Если неверные данные внес другой орган, обращаться нужно именно к нему.
Если ошибка пришла из другой государственной системы, ее исправляют на основании уточненной информации от соответствующего государственного органа.
Узнать информацию о себе в Обереге можно бесплатно тремя способами:
через Резерв+;
через Единый государственный веб-портал электронных услуг, если есть техническая возможность;
подав письменный запрос в районный или городской ТЦК и СП или его отдел, в котором человек состоит на учете.