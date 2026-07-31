Правительство утвердило новый порядок ведения реестра «Оберег» Сегодня 19:33

Информация должна быть внесена в реестр «Оберег» в течение пяти рабочих дней после его поступления.

Кабинет Министров утвердил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Документ определяет порядок внесения, обновления, проверки и исправления данных в реестре.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Как данные попадают в реестр

Информация о человеке должна быть внесена в реестр «Оберег» в течение пяти рабочих дней после ее поступления.

Данные могут вноситься:

автоматически посредством обмена информацией с другими государственными информационными системами, реестрами и базами данных;

вручную на основании сведений, полученных от самого лица, государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учебных заведений, территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также воинских частей.

Актуализация сведений в системе осуществляется либо в автоматическом режиме благодаря обмену с другими государственными системами, либо вручную уполномоченными на это работниками.

Любая информация, предоставленная человеком, обязательно проходит проверку и сопоставляется с уже имеющимися в Реестре данными.

Устранение ошибок

Уточнение или исправление недостоверной информации в реестре Оберег возможно в автоматическом режиме или по обращению лица.

Для корректировки данных следует подать заявление в орган ведения Реестра, в котором человек состоит на воинском учете. Если неверные данные внес другой орган, обращаться нужно именно к нему.

Если ошибка пришла из другой государственной системы, ее исправляют на основании уточненной информации от соответствующего государственного органа.

Узнать информацию о себе в Обереге можно бесплатно тремя способами:

через Резерв+;

через Единый государственный веб-портал электронных услуг, если есть техническая возможность;

подав письменный запрос в районный или городской ТЦК и СП или его отдел, в котором человек состоит на учете.

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