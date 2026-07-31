0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство утвердило новый порядок ведения реестра «Оберег»

41
Информация должна быть внесена в реестр «Оберег» в течение пяти рабочих дней после его поступления.
Информация должна быть внесена в реестр «Оберег» в течение пяти рабочих дней после его поступления.
Кабинет Министров утвердил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Документ определяет порядок внесения, обновления, проверки и исправления данных в реестре.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Как данные попадают в реестр

Информация о человеке должна быть внесена в реестр «Оберег» в течение пяти рабочих дней после ее поступления.
Данные могут вноситься:
  • автоматически посредством обмена информацией с другими государственными информационными системами, реестрами и базами данных;
  • вручную на основании сведений, полученных от самого лица, государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учебных заведений, территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также воинских частей.
Актуализация сведений в системе осуществляется либо в автоматическом режиме благодаря обмену с другими государственными системами, либо вручную уполномоченными на это работниками.
Любая информация, предоставленная человеком, обязательно проходит проверку и сопоставляется с уже имеющимися в Реестре данными.

Устранение ошибок

Уточнение или исправление недостоверной информации в реестре Оберег возможно в автоматическом режиме или по обращению лица.
Для корректировки данных следует подать заявление в орган ведения Реестра, в котором человек состоит на воинском учете. Если неверные данные внес другой орган, обращаться нужно именно к нему.
Если ошибка пришла из другой государственной системы, ее исправляют на основании уточненной информации от соответствующего государственного органа.
Узнать информацию о себе в Обереге можно бесплатно тремя способами:
  • через Резерв+;
  • через Единый государственный веб-портал электронных услуг, если есть техническая возможность;
  • подав письменный запрос в районный или городской ТЦК и СП или его отдел, в котором человек состоит на учете.
По материалам:
Finance.ua
Миноборони
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems