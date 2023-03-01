День финансов: повышенные пенсии, упрощенная регистрация в Приват24, ультракороткие депозиты — Finance.ua

День финансов: повышенные пенсии, упрощенная регистрация в Приват24, ультракороткие депозиты Сегодня 17:50

Первый день весны. Весна всегда ассоциируется с первыми теплыми днями и, конечно же, цветами. Finance.ua узнал, сколько будет стоить букет красивых цветов, если захочется порадовать близких или самих себя.



Что изменится с 1 марта. Украинцев ожидают немало изменений. Украинцев ожидают немало изменений. Главным новшеством в Украине станет индексация пенсий, которая охватит практически все категории граждан. Кроме того, нововведения ждут военнослужащих и украинских беженцев в Польше.

Министр соцполитики Оксана Жолнович подробно рассказала, кому и на сколько повысят пенсии.

Упрощенная регистрация в Приват24. ПриватБанк внес изменения в процесс идентификации новых клиентов. Теперь после установки мобильного Приват24 ПриватБанк внес изменения в процесс идентификации новых клиентов. Теперь после установки мобильного Приват24 новые клиенты могут подтянуть свои персональные документы из приложения «Дія».

На портале Дія можно получить выписку о месте жительства ребенка. Раньше, чтобы получить эту «справку о прописке», нужно было идти в ЦПАУ или орган регистрации.

Кстати, мы выпустили обновленный обзор карт с кешбэком:

Новая услуга Укрпочты. Укрпочта вводит Укрпочта вводит услугу наложенного платежа на карточные счета для малого и среднего бизнеса. Теперь деньги за товар будут зачисляться на карточный счет в конце каждого дня, а открывать специальный счет или ждать своей очереди в отделении не нужно.

В 4 раза меньше ипотек. По состоянию на конец 2022 года более 2,4 миллионов украинцев проживали в разрушенном или существенно поврежденном жилье. Тем не менее, ипотечное кредитование все еще остается недоступным. В целом за весь 2022 года нотариусы удостоверили 100 710 договоров По состоянию на конец 2022 года более 2,4 миллионов украинцев проживали в разрушенном или существенно поврежденном жилье. Тем не менее, ипотечное кредитование все еще остается недоступным. В целом за весь 2022 года нотариусы удостоверили 100 710 договоров купли-продажи квартир и жилых домов. Это в 3 раза меньше показателя последних лет.

Выплаты вкладчикам Форвард Банка. Сегодня Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил Сегодня Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выплате средств вкладчикам АО «Банк Форвард» . Напомним, 7 февраля 2023 года Правление НБУ приняло решение отнести банк к категории неплатежеспособных.

Отметим, что из-за новых правил НБУ банки начали предлагать клиентам т.н. «ультракороткие» вклады со сроком действия 7, 14 и 29 дней. Это хорошая возможность за короткое время получить высокую доходность. Finance.ua внимательно изучил предложения банков и выбрал самые интересные:

Путешествия в ЕС. ЕС отложил до 2024 года ЕС отложил до 2024 года обязательную оплату 7 евро за разрешение на поездки по безвизу (ETIAS). Систему должны были запустить в ноябре, однако Генеральный директорат по миграции и внутренним делам Еврокомиссии перенес эту дату на 2024 год.

Рынок новых легковушек. По данным Укравтопрома, в феврале в Украине было реализовано чуть более 2,7 тыс. По данным Укравтопрома, в феврале в Украине было реализовано чуть более 2,7 тыс. новых легковых автомобилей . По сравнению с февралем 2022 г. рынок новых легковых автомобилей уменьшился почти вдвое.

Хорошая новость для автомобилистов. С 1 по 31 марта 2023 года Finance.ua запускает беспроигрышную акцию с гарантированным подарком! Участвуйте в акции, подписывайтесь на TG канал «Эксперты по страхованию» и выигрывайте 1000 грн на горючее или другие подарки. Подробности здесь.

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