Сколько стоят цветы в начале весны 2023: сравнение столичных цен — Finance.ua
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Сколько стоят цветы в начале весны 2023: сравнение столичных цен

Личные финансы
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Сколько стоят цветы в начале весны 2023: сравнение столичных цен
Сколько стоят цветы в начале весны 2023: сравнение столичных цен
Первый день весны. Весна всегда ассоциируется с первыми теплыми днями и, конечно же, цветами. Но сколько вы должны заплатить за букет красивых цветов, если захочется порадовать близких или самих себя? Finance.ua разузнал.
Для анализа мы сравнили стоимость популярнейших цветов в столичных флористических студиях и сервисах доставки цветов.
Весной тюльпан — самый популярный товар в цветочных магазинах. В среднем по Киеву приобрести этот цветок можно за 50 грн/шт., а за букет из 25 шт. флористы попросят от 1245 грн.
Также часто выбирают ирисы, стоимость которых составляет около 58 грн за цветок. То есть, за букет из 25 синих ирисов придется отдать в среднем 1450 грн.
Сколько стоят цветы в начале весны 2023: сравнение столичных цен
Если же планируете купить букетик хризантем, будьте готовы заплатить от 135 грн за одну веточку этих цветов.
Роскошные пионы — одни из самых дорогих: цена одного цветка стартует от 300 гривен, то есть за небольшой, но довольно пышный букет из 5 розовых пионов придется заплатить более 1500 грн.
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В любое время года актуальными остаются розы — их цена колеблется в зависимости от вида и особенностей цветка, но букет из 25 «обычных» красных роз сейчас обойдется в среднем в 1770 грн (чуть более 70 грн/шт.).
По материалам:
Finance.ua
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