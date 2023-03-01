Что изменится для украинцев с 1 марта 2023 — Finance.ua

Что изменится для украинцев с 1 марта 2023 Сегодня 08:00 — Личные финансы

Для украинцев с началом весны изменится выплата пенсий, закончится действие налоговой амнистии, а для тех, то в Польше — некоторые выплаты.

Повышение пенсий

Согласно постановлению Кабмина, размер индексации пенсий с 1 марта 2023 года составит 19,7%. Повышение размера пенсий состоится для 10,5 млн пенсионеров.

с 1 марта 2023 года будут индексированы пенсии для:

«гражданских» пенсионеров, которым пенсия назначена по Закону № 1058 до 2020 г.; для них повышение пенсии будет производиться через индексацию на 19,7% показателя средней заработной платы, с которой начисляется пенсия.

лиц, у которых возрастут пенсии с увеличением на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат. В частности:

Минимальные пенсии, размер которых уже включает в себя государственную доплату к гарантированному государством минимальному размеру. Впервые будет проиндексирован такой гарантированный государством минимальный размер пенсии. Для таких пенсий рост будет составлять от 420 до 520 грн (по сравнению с размерами пенсий, установленными на 1 марта 2022 года).

пенсионеров силовых ведомств, для которых весь размер пенсии будет индексирован на 19,7%.

лиц, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, вследствие Чернобыльской катастрофы.

Также будут далее выплачиваться ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров старше 70 лет, которые устанавливаются, если размер пенсии таких пенсионеров не достигает 10 340 грн.

Прочие выплаты

с 1 марта будут проиндексированы на 19,7% ежемесячные страховые выплаты для 166,5 тысячи потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Выплаты военным

С марта украинским военнослужащим начнут начислять выплаты по новым правилам. Этот порядок был введен с 1 февраля, но работать начнет с 1 марта.

Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 тыс. и 100 тыс. грн. Теперь выплаты напрямую зависят от районов нахождения военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.

Прекращает действовать налоговая амнистия

Уже с 1 марта 2023 года для украинцев истекает период налоговой амнистии, в течение которого можно добровольно задекларировать имущество, деньги и активы, за которые не уплачивались налоги, происхождение которых люди не могут четко объяснить. Вскоре заработают более жесткие нормы финмониторинга.

Е-рецепт на лекарства

Е-рецепт станет обязательным весной 2023 г., но его планируют вводить постепенно. Врач сможет выписывать рецепт на бумажном бланке при отсутствии связи или света в медучреждении.

Подорожание школьных проездных в Киеве

Как сообщили в пресс-службе КГГА, с 1 марта изготовление электронного ученического документа для проезда школьников в транспорте увеличится с 50 до 100 гривен. Это разовая оплата и весь проезд в общественном пассажирском транспорте столицы будет бесплатным.

Новые правила в Польше

С марта 2023 года украинцы в Польше будут платить 50% средств собственного содержания, но не более 40 злотых в сутки (более 300 грн).

С мая 2023 года украинцам нужно будет покрывать 75% средств проживания, но не более 60 злотых в сутки (500 грн).

Изменения не будут касаться уязвимых категорий:

инвалидов, лиц пенсионного возраста, беременных, женщин с детьми до года, женщин с тремя детьми и более лиц в тяжелой ситуации. Они и дальше будут проживать в таких местах бесплатно.

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