День финансов: потребность во внешнем финансировании, новые штрафы для водителей, ТОП-10 самых популярных вакансий Сегодня 17:35

Во вторник, 23 сентября, Finance.ua сделал обзор актуальных цен в пяти странах Европы, где в 2025 году жить дешевле всего. Об этом говорится в статье:

ТОП-10 самых популярных вакансий в Украине.

С начала года Государственная служба занятости предложила 309 000 вакансий. Больше всего искали подсобных рабочих. На втором месте водители автотранспорта. Было открыто более 13 тысяч вакансий, а претендентов на них оказалось 10,6 тысячи.

Новые штрафы для водителей.

Как сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, полицией и МВД разработаны инициативы, которые позволят повысить штрафы для водителей, а также введут новые виды нарушений. За что новые штрафы — смотрите по ссылке.

Также водителям и перевозчикам изменили правила пересечения границы. Детали — здесь.

Временные технические трудности в Резерв+.

Как сообщает Миноброны, сейчас наблюдается усложнение обмена данными между приложением Резерв+ и реестром военнообязанных, призывников и резервистов. Советы, что делать — смотрите здесь

Выплаты для военных.

В госбюджете на 2026 год не предусмотрено повышение зарплат для военнослужащих. В то же время власти уверяют, что имеют искреннее желание увеличить выплаты защитникам Украины.

Реальный прожиточный минимум.

Прожиточный минимум в Украине должен основываться на реальных показателях, а не на устаревших или условных расчетах. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Потребность во внешнем финансовом бюджете на 2025 год.

Как сообщила народная депутат и председатель комитета по бюджету Роксолана Пидласа, в медиа появилась информация о том, что Украине нужно почти $9 млрд в 2025 году.

НБУ выходит из зоны комфорта.

После нескольких недель относительного покоя Национальному банку Украины пришлось в пятницу существенно нарастить продажу валюты из международных резервов. Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Доставка газа на 2026 год.

Подсчитать сумму за доставку газа в будущих платежках можно уже сейчас. Ведь в сентябре кончается так называемый газовый год. Именно от потребленного объема с 1 октября 2024 по 30 сентября 2025 будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку «голубого топлива» с 1 января 2026 года.

👛А знаете ли вы, что тратя деньги в магазине, часть из них мы можем вернуть? Звучит как магия, верно? Но это реальность, которая называется Кэшбэк. Если вы хоть раз видели, как на ваш счет возвращается несколько гривен за покупку, знаете это приятное ощущение. Но что такое кэшбек на самом деле, как он работает и, самое главное, не скрывается ли за ним какая-то ловушка?

