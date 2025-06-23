День финансов: последствия ударов по Ирану для мира, ущерб российской промышленности, 22 млрд грн от партнеров — Finance.ua

День финансов: последствия ударов по Ирану для мира, ущерб российской промышленности, 22 млрд грн от партнеров Сегодня 17:45

Понедельник, 23 июня. Новые правила теплоснабжения, миллиардные убытки рф и первые поездки роботакси Tesla.

Новые правила пользования тепловой энергией

НКРЭКУ утвердила новые правила пользования тепловой энергией. Они гарантируют потребителям доступ к теплу, защищают от злоупотреблений монополистов и регулируют вопросы расчетов, учета и разрешения споров. Документ также предусматривает типовые договоры для всех участников рынка.

Адаптация финсектора к стандартам ЕС

Национальный банк планирует завершить адаптацию финсектора к стандартам Европейского Союза через два года. Сейчас показатель соответствия украинского финансового сектора требованиям ЕС составляет 75−77%.

Последствия ударов по Ирану для мира

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила , что удары США по Ирану могут иметь более широкие последствия, выходящие за рамки энергетических каналов, поскольку глобальная неопределенность растет. Наибольший шок наблюдается в ценах на энергоносители, за которыми внимательно следит МВФ, но «возможны вторичные и третичные последствия.

Ущерб российской промышленности

В течение января-мая 2025 Украина совершила серию атак на объекты в глубине территории россии. По предварительным оценкам, совокупные потери рф вследствие этих ударов превышают 10 миллиардов долларов.

Требования для банков

НБУ предложил для общественного обсуждения проект постановления, которым меняются условия хранения наличных денег в банках. Так, лимит наличных денег на хранении могут установить на уровне не менее 6 млрд грн на 1 января 2026 года и 7 млрд грн на 1 января 2027 года.

22 млрд грн от партнеров

Правительство направило более 22 миллиардов гривен финансового ресурса, предоставленного международными партнерами, на нужды восстановления Украины. В частности, около 18,5 миллиарда гривен Кабмин направляет на нужды медицины, образования, сельского хозяйства. Почти 2,2 миллиарда гривен Кабмин распределил на восстановление и модернизацию портовой инфраструктуры. Около 1,4 миллиарда гривен правительство выделило на восстановление энергетики.

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и глава МИД страны Уинстон Питерс объявили о новом пакете поддержки Украины в размере 16 млн новозеландских долларов (более 9,4 млн долларов США).

Бизнес украинцев в Польше

С января по апрель 2025 года иностранцы создали 13,7 тысяч индивидуальных предприятий (ФЛП) в Польше. Около 80% таких предприятий руководят граждане Украины. Среди компаний, зарегистрированных иностранцами в Польше в 2025 году, 22% связаны со строительством, 15% оказывают телекоммуникационные и информационные услуги, а 11% занимаются другими видами деятельности в сфере услуг.

🔎 Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект, разрешающий украинцам, проживающим за границей или имеющим иностранное гражданство, сохранять украинское гражданство, даже если они получили другое. Что изменится для людей, которые распоряжаются денежными и материальными активами, рассказали в новой статье:

Курс валют

Третья неделя июня отличилась «девальвационным» трендом. Это было предопределено за счет факторов, о которых регулятор предупреждал рынок на прошлой неделе. Как прогнозирует эксперт Анна Золотько, на этой неделе тенденция к росту курса доллара пока сохранится, хотя и без резких обвалов гривны.

🎬 Также предлагаем традиционный прогноз курса валют от нашего финансового аналитика Алексея Козырева:

Работакси Teslа

Tesla запустила свою долгожданную службу роботокси в Остине, штат Техас. Маск объявил о «запуске роботакси» в соцсети X и назвал это событие «завершением десятилетней тяжелой работы». Сервис не открыт для широкой публики, и он не полностью «без присмотра», как когда-то обещал Маск.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.