День финансов: поэтапное повышение тарифов на ЖКХ и условия новых контрактов для военнослужащих Сегодня 17:38

Понедельник, 11 мая. Украинцам 50+ предлагают новые возможности трудоустройства, а для водителей — новые штрафные баллы.

Поэтапное повышение тарифов на ЖКХ

НБУ сообщает , что растет вероятность поэтапного повышения тарифов на ЖКХ из-за ухудшения состояния энергосистемы. Значительным источником неопределенности для прогноза инфляции остаются сроки и параметры пересмотра тарифов на отдельные услуги ЖКХ и других административно регулируемых цен.

"єВідновлення": какие результаты за 3 года

196 067 семей на общую сумму 89,7 миллиарда гривен. За 3 года государственная программа компенсаций єВідновлення стала механизмом компенсаций и поддержкой общин и восстановления жилищного сектора. По состоянию на 10 мая 2026 года компенсации получили196 067 семей на общую сумму 89,7 миллиарда гривен.

Регистрация недвижимости через «Дію»

Для получения части госуслуг недвижимость должна быть внесена в реестр прав. Если жилье покупали или оформляли до 2013 г., информации о нем в электронном реестре может не быть. В таком случае владельцы могут самостоятельно подать онлайн заявку через портал «Дія» — без посещения ЦПАУ или государственного регистратора.

Стоимость аренды квартир в Киеве за 10 лет

За последние 10 лет аренда квартир в Киеве подорожала несколько раз. Если в 2016 году однокомнатное жилье можно было найти за 3900 гривен в месяц, то сейчас цены стартуют от 10 тыс. гривен.

Условия новых контрактов для военнослужащих

Украинским военнослужащим начали отправлять проекты новых контрактов, которые ранее анонсировали президент Украины Владимир Зеленский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Документы предусматривают новую систему финансового стимулирования военных.

Украинцы 50+: возможности трудоустройства

В Украине запускают проект взрослой стажировки для людей 50+ «Опыт имеет значение». Проект создает мост между людьми 50+ и работодателями, которым сегодня нужны ответственные работники, готовые включаться в работу.

Карта для ФЛП

В настоящее время карта для ФЛП такой же важный инструмент, как когда-то калькулятор для бухгалтера. Она перестала быть просто средством доступа к счету. Сегодня это полноценный инструмент управления бизнесом. С ее помощью можно принимать платежи, платить расходы, контролировать движение денежных средств на расчетном счете, платить налоги и работать с бухгалтерией.

Правильно выбранная карта для ФЛП позволяет экономить время и постоянно держать финансы под контролем.

В войне наступил переломный момент

Аналитики отмечают , что парад в этом году стал символом растущей уязвимости россии. После сложной зимы, когда украинская энергетическая инфраструктура подвергалась массированным атакам ракетами и дронами, ситуация на фронте постепенно меняется в пользу Украины.

