День финансов: платформа «Сделано в Украине», кешбэк за покупку украинской продукции, криптовалюта чиновников — Finance.ua

День финансов: платформа «Сделано в Украине», кешбэк за покупку украинской продукции, криптовалюта чиновников Сегодня 17:50

Понедельник, 26 февраля. Зеленский заявил о запуске экономической платформы «Сделано в Украине» и государственной программе кешбэка «Покупай украинское».

«Сделано в Украине». В Украине стартует экономическая платформа «Сделано в Украине». Президент Владимир Зеленский В Украине стартует экономическая платформа «Сделано в Украине». Президент Владимир Зеленский заявил , что между государством и бизнесом в Украине должен быть согласован современный моральный договор: государство поддерживает бизнес, а бизнес работает «по-белому» и не работает в россии.

По данным исследования ЕБА, в этом году почти до 80% выросло количество бизнесменов, имеющих в планах привлечения средств на развитие собственных предприятий.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, украинский бизнес в 2023 году уплатил на 26% больше налогов и сборов, чем в 2022 году. Она отметила, что 90% украинских компаний, которые приостановили свою деятельность в начале войны, возобновили ее.

Кешбэк за покупку украинской продукции. Правительство Правительство разрабатывает государственную программу кешбэка «Покупай украинское», согласно которой граждане Украины смогут получать компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине. Кроме того, идет работа и над другими государственными программами, которые позволят отечественному производителю масштабировать работу.

Сокращение министерств. Зеленский Зеленский заявил , что в Украине могут значительно сократить «инфраструктуру управления государства». Речь идет об увольнении ряда министров и ликвидации министерств. Такой сценарий возможен, если продлится дефицит государственного бюджета. Решения будут принимать уже весной.

В то же время Украина в 2024 году рассчитывает получить €16 млрд от ЕС.

Демобилизация срочников. Зеленский сегодня Зеленский сегодня подписал закон о демобилизации военных срочной службы. Это означает, что военнослужащих срочной военной службы, срок службы которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, будут увольнять с военной службы в запас.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, в законопроекте о мобилизации собираются учесть «позицию бизнеса». По результатам аудита будут сделаны соответствующие выводы.

Быстрое восстановление Украины. Восстановление Украины — это два больших трека. Один касается послевоенного восстановления. Второй — план так называемого быстрого восстановления. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко . Восстановление Украины — это два больших трека. Один касается послевоенного восстановления. Второй — план так называемого быстрого восстановления. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал , как в восстановлении помогут замороженные активы россии.

Криптовалюта чиновников. Как Как сообщили аналитики Опендатабот, в 2022 году чиновники зарегистрировали 1428 декларации с упоминанием криптовалюты. Больше всего держателей цифровых денег в 2022 году оказалось у Нацполиции и прокуратуры. Самой популярной криптовалютой остался Bitcoin

Открыть небо для гражданских самолетов. Украина проводит консультации с регуляторами США и ЕС относительно безопасности открытия авиационного пространства. Министр инфраструктуры Александр Кубраков Украина проводит консультации с регуляторами США и ЕС относительно безопасности открытия авиационного пространства. Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил , что Украина уже подает официальные заявления и оценку рисков.

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