День финансов: плата за въезд в ЕС, критерии трудовых отношений, прогноз курса на неделю — Finance.ua

День финансов: плата за въезд в ЕС, критерии трудовых отношений, прогноз курса на неделю Сегодня 17:37

В понедельник, 21 июля, стало известно о следующем:

Плата за въезд в ЕС вырастет втрое.

Разрешение на поездку ETIAS является требованием для въезда для граждан стран, не входящих в ЕС, не имеющих визового режима и путешествующих в ЕС. ETIAS является частью новой ІТ-архитектуры ЕС, цель которой — усилить безопасность в Союзе, одновременно упрощая путешествия граждан стран, не входящих в ЕС. С новыми техническими функциями, интегрированными в систему, плата будет скорректирована до 20 евро за заявку, действительную в течение трех лет.

Четкие критерии трудовых отношений.

В Украине определение признаков трудовых отношений на уровне закона отсутствует. Однако это не означает, что их нет в принципе. Такие признаки разработаны доктринально, а также судебной практикой. О новом — в новом законопроекте.

Прогноз курса на неделю.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщила, что валютный рынок в течение недели вел себя в пределах четко очерченного диапазона, без выраженного тренда, хотя с заметными сессионными колебаниями

что прогнозируют банкиры, аналитики и население.

🎥В новом видео мы отвечаем на вопрос — почему украинцы перестали покупать валюту?

Украина направляет треть ВВП на безопасность.

Украина в 2025 году направит на сектор национальной безопасности и обороны 2,6 трлн гривен — это 31,1% прогнозируемого ВВП. Это самый высокий показатель в мире.

Годовой мораторий на проверки бизнеса.

Правительство готовит ежегодный мораторий на проверки бизнеса. Об этом сообщила новоназначенная премьер-министр Юлия Свириденко.

Экспериментальный проект восстановления жилья.

Премьер-министр Юлия Свириденко объявила о старте экспериментального проекта «Проектируй и строй», который должен ускорить восстановление критической инфраструктуры — жилья, больниц, школ и других объектов.

Wizz Air запускает сразу 11 новых маршрутов.

Венгерский Wizz Air объявил о запуске 11 новых маршрутов из второго аэропорта польской столицы «Варшава-Модлин».

⛵ Кстати, Finance.ua подготовил обзор туристических налогов в самых популярных европейских направлениях. Об этом читайте в новой статье:

🤽 Также получайте отдых в подарок. Оформите добровольное медицинское страхование для ваших сотрудников и гарантированно получите один из приятных бонусов:

Украинцы открыли бизнес в Польше на 7 млрд злотых.

Общий капитал украинских компаний в польском реестре составляет более 7,34 млрд злотых. Из них 533 млн злотых — доля бизнесов, открытых после 2022 года. Несмотря на то, что 45% компаний были созданы уже во время войны, на них приходится лишь менее 8% общего капитала.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.