День финансов: плата за въезд в ЕС, критерии трудовых отношений, прогноз курса на неделю — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: плата за въезд в ЕС, критерии трудовых отношений, прогноз курса на неделю

21
В понедельник, 21 июля, стало известно о следующем:
Плата за въезд в ЕС вырастет втрое.
Разрешение на поездку ETIAS является требованием для въезда для граждан стран, не входящих в ЕС, не имеющих визового режима и путешествующих в ЕС. ETIAS является частью новой ІТ-архитектуры ЕС, цель которой — усилить безопасность в Союзе, одновременно упрощая путешествия граждан стран, не входящих в ЕС. С новыми техническими функциями, интегрированными в систему, плата будет скорректирована до 20 евро за заявку, действительную в течение трех лет.
Четкие критерии трудовых отношений.
В Украине определение признаков трудовых отношений на уровне закона отсутствует. Однако это не означает, что их нет в принципе. Такие признаки разработаны доктринально, а также судебной практикой. О новом — в новом законопроекте.
Прогноз курса на неделю.
Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщила, что валютный рынок в течение недели вел себя в пределах четко очерченного диапазона, без выраженного тренда, хотя с заметными сессионными колебаниями.
🎥В новом видео мы отвечаем на вопрос — почему украинцы перестали покупать валюту?
Украина направляет треть ВВП на безопасность.
Украина в 2025 году направит на сектор национальной безопасности и обороны 2,6 трлн гривен — это 31,1% прогнозируемого ВВП. Это самый высокий показатель в мире.
Годовой мораторий на проверки бизнеса.
Правительство готовит ежегодный мораторий на проверки бизнеса. Об этом сообщила новоназначенная премьер-министр Юлия Свириденко.
Экспериментальный проект восстановления жилья.
Премьер-министр Юлия Свириденко объявила о старте экспериментального проекта «Проектируй и строй», который должен ускорить восстановление критической инфраструктуры — жилья, больниц, школ и других объектов.
Wizz Air запускает сразу 11 новых маршрутов.
Венгерский Wizz Air объявил о запуске 11 новых маршрутов из второго аэропорта польской столицы «Варшава-Модлин».
⛵ Кстати, Finance.ua подготовил обзор туристических налогов в самых популярных европейских направлениях. Об этом читайте в новой статье:

🏄‍♀️Туристические налоги в странах Европы: что нужно знать путешественникам в 2025 году

🤽 Также получайте отдых в подарок. Оформите добровольное медицинское страхование для ваших сотрудников и гарантированно получите один из приятных бонусов:

👉 Оформляйте медицинское страхование и получите бонус! 🎁

Украинцы открыли бизнес в Польше на 7 млрд злотых.
Общий капитал украинских компаний в польском реестре составляет более 7,34 млрд злотых. Из них 533 млн злотых — доля бизнесов, открытых после 2022 года. Несмотря на то, что 45% компаний были созданы уже во время войны, на них приходится лишь менее 8% общего капитала.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems