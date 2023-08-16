День финансов: первые данные относительно устойчивости банков, дополнительное финансирование для «єОселя», количество официальных безработных в Украине — Finance.ua

День финансов: первые данные относительно устойчивости банков, дополнительное финансирование для «єОселя», количество официальных безработных в Украине Сегодня 17:50

В среду, 16 августа, стали известны ответы на следующие вопросы:

Как НБУ оценил устойчивость крупнейших банков? Для оценки объема потерь от кредитного риска и возможной потребности в капитале НБУ Для оценки объема потерь от кредитного риска и возможной потребности в капитале НБУ проводит оценку устойчивости 20 крупнейших банков. Первые результаты диагностики оптимистичные: существенных недооценок кредитного риска НБУ не выявил. Как отметили в НБУ, потребность в капитале для сектора вряд ли будет значительной.

Что происходит с зарплатами? Как показывает Как показывает исследование Active Group , большинство украинцев заметили не рост, а снижение зарплат. Потому что рост зарплат съедается инфляцией. Так, о том, что состояние украинцев в целом увеличилось, сообщили 17,8% опрошенных. 44,6% опрошенных заявили об уменьшении своих доходов.

🩺 Украинские компании уже давно не считают здоровье сотрудников их личным делом. Если подчиненные часто болеют, то пропускают работу. В итоге предприятию это может стоить очень дорого. Проблему решает корпоративное медицинское страхование. Вместе со страховой компанией Universalna рассказываем о преимуществах корпоративной медстраховки:

Как изменится курс доллара? Как отмечает Нацбанк, Как отмечает Нацбанк, курсовые ожидания в Украине начали ухудшаться. И финансовые аналитики, и граждане ожидают в течение следующих 12 месяцев девальвации.

В то же время, как прогнозирует директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько, сильных изменений в курсе доллара до конца текущей недели ждать не стоит, потому что спрос на валюту несколько упал.

Сколько семей смогут приобрести жилье по программе «єОселя»? Правительство Правительство расширяет финансирование программы «єОселя». До конца года около 10 тысяч семей смогут взять ипотеку на выгодных условиях. С октября для украинцев доступна государственная льготная ипотека на жилье «єОселя». За это время 2475 украинских семей приобрели собственные дома более чем на 3,4 млрд грн.

Аналитики OLX Недвижимость поделились результатами исследования о том, какие главные драйверы украинцев при покупке жилья и на что они ориентируются при его выборе. Главным мотивом для покупки недвижимости является изменение условий проживания. Чаще всего украинцы хотели бы увеличить площадь жилья или улучшить текущие условия проживания.

Что правительство планирует изменить в выплатах и ​​услугах? Правительство Правительство продолжает реформировать систему социальной поддержки. В планах — создание качественных реестров, внедрение принципа «деньги ходят за человеком» и цифровизация социальных услуг.

Сколько украинцев официально безработные? Официальная безработица в Украине продолжает снижаться. В июле обновлен очередной исторический минимум. По данным Нацбанка, в июле 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 112,3 тысячи, среди которых 80,5 тысячи — женщины. Год назад было 296,7 тысячи безработных.

Какие суммы идут на зарплаты военным? За январь-июль 2023 года За январь-июль 2023 года денежное содержание военнослужащих было наибольшей статьей расходов общего фонда государственного бюджета и составило почти 520 млрд грн или треть всех расходов за это время.

На фоне хронической нехватки средств для Вооруженных сил Украины довольно странным кажется тот факт, что параллельно с этим в нашей стране существуют непропорционально большие затраты на проекты, целесообразность которых сомнительна во времена большой войны. Например, ремонт дорог, строительство бассейнов и стадионов и т. д. Поэтому в новой статье Finance.ua решил разобраться, сколько стоят инфраструктурные проекты в мире и в Украине и целесообразно ли сейчас на них тратить средства:

Как получить карту єВідновлення в Ощадбанке? Ощадбанк приступил к оформлению специальной цифровой карты «єВідновлення» для получения денежной помощи от государства на ремонт жилья. Сумма денежного пособия зависит от сложности повреждений. Как открыть в карту в Мобильном Ощаде — Ощадбанк приступил к оформлению специальной цифровой карты «єВідновлення» для получения денежной помощи от государства на ремонт жилья. Сумма денежного пособия зависит от сложности повреждений. Как открыть в карту в Мобильном Ощаде — рассказываем здесь

Сколько украинцев уехали из страны и не вернулись? Как Как свидетельствуют данные Опендатабот , с начала полномасштабного вторжения россии в Украину разница между количеством выехавших и вернувшихся в страну людей составляет всего 2,4 млн граждан.

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