єОселя отримала додаткове фінансування: скільки українців зможуть придбати житло — Finance.ua

єОселя отримала додаткове фінансування: скільки українців зможуть придбати житло Сьогодні 16:03 — Кредит&Депозит

єОселя отримала додаткове фінансування: скільки українців зможуть придбати житло

Уряд розширює фінансування програми єОселя. До кінця року близько 10 тисяч сімей зможуть взяти іпотеку за вигідними умовами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

«Із жовтня для українців доступна державна пільгова іпотека на житло єОселя. За цей час 2475 українських родин придбали власні домівки на понад 3,4 млрд грн. Уряд розширив фінансування за програмою, і тепер скористатися вигідними іпотечними умовами у 2023 році загалом зможуть близько 10 тисяч сімей», — сказано в повідомленні.

Як отримати кредит

Для того щоб отримати вигідні умови кредитування на житло, необхідно подати заяву в застосунку Дія.

Якщо ви зробили це раніше, але з певних причин не отримали фінансування від банку, необхідно подати заяву ще раз.

Для цього:

авторизуйтеся в застосунку Дія;

у меню Послуги виберіть єОселя і натисніть Почати;

виберіть категорію, до якої ви належите;

вкажіть інформацію в заяві (сімейний стан, дані про дітей, житлову нерухомість, дохід тощо);

далі вкажіть дані про житло, яке хочете придбати;

виберіть зі списку один або декілька банків, у які хочете надіслати заяву на розгляд для отримання попереднього рішення щодо суми можливого кредиту;

перевірте, підпишіть та відправте заяву.

Після опрацювання заяви ви отримаєте сповіщення від вибраного банку чи банків про попереднє рішення щодо видачі кредиту.

Довідка Finance.ua:

на першому етапі пільгова іпотека зі ставкою 3% була доступна для окремих категорій українців — військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах;

нещодавно програма масштабувалася — і пільговий кредит на квартиру під 7% доступний для ветеранів війни та членів їхніх сімей; учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни; членів сім'ї загиблих військових; внутрішньо переміщених осіб, а також для всіх українців, які не мають власного житла.

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