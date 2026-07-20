День финансов: перенос номера в «Дії», курс валют, контроль за платежными операциями Сегодня 17:45

Понедельник, 20 июля. В «Дії» запустили услугу переноса номера, в Раде рассказали, будут ли сносить хрущевки, а в Британии избрали нового премьер-министра.

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Контроль за платежными операциями

Национальный банк планирует ввести единые стандартизированные подходы к мониторингу и реконсиляции платежных операций в качестве составляющей управления операционными рисками поставщиков платежных услуг. Проект постановления предусматривает, в частности, что банки получат больше возможностей останавливать платежи, требовать дополнительной верификации клиента, устанавливать лимиты на операции, блокировать карточки и закрывать счета.

Перенос номера в «Дії»

lifecell стал первым мобильным оператором в Украине, перенести номер в который можно с помощью приложения «Дія». Пользователи могут подать заявку на перенос номера в lifecell за несколько минут, пройдя идентификацию и выбрав один из двух доступных тарифных планов.

Впоследствии услугу переноса будут предоставлять и другие операторы связи.

Первичный рынок недвижимости в Киеве

Полномасштабная война не только изменила критерии выбора жилья, но фактически перекроила карту первичного рынка Киева. Раньше покупатели ориентировались, прежде всего, на престижность района и близость к центру, то сегодня определяющими стали транспортная доступность, автономность дома, укрытие и сложившаяся инфраструктура. Что сейчас ищут покупатели — рассказываем здесь

🔑 Выбор между арендой квартиры и ипотекой в ​​Украине уже давно стал классической дилеммой. Поклонники покупки обычно аргументируют тем, что лучше платить за свое жилье, чем ежемесячно отдавать деньги арендодателю. Те, кто выбирает аренду, напротив, не готовы связывать себя долгосрочными кредитами в условиях полной нестабильности. Что же более рационально сегодня с финансовой точки зрения?

Finance.ua проанализировал оба варианта, опираясь на актуальные условия кредитования, сопутствующие расходы и скрытые финансовые риски:

Глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк также прокомментировала информацию о сносе более 30 тыс. многоквартирных домов, в том числе «хрущевок».

🗨️ «Это неправда. Не читайте эти новости. Это кто-то из журналистов распространил ложную информацию» , — заявила Шуляк.

По ее словам, законопроект, принятый Верховной Радой в первом чтении, не предусматривает принудительного или массового сноса жилищного фонда.

Насколько активно ФЛП участвуют в госзакупках

За первую половину 2026 года более 83 000 предпринимателей стали победителями 923 739 тендеров в системе Prozorro. Как пишет Опендатабот, в 2026 году появился лидер, который уже успел выиграть более 2000 тендеров. Кроме того, еще один ФЛП победил в 788 закупках и успел поработать с 769 разными заказчиками.

Пенсии в Украине

Свежие данные Пенсионного фонда свидетельствуют , что на начало июля средняя пенсия в Украине составляет 7 272,68 гривны. Лидером по уровню выплаты остается столица — 9 901,43 грн. Самый низкий средний уровень пенсий зафиксирован в Тернопольской области — 5 656,53 грн, в Черновицкой (5 839,45 грн) и Закарпатской (5 917,68 грн) областях.

Стоимость проездного

После повышения тарифов на общественный транспорт, Киев оказался среди европейских столиц с самым дорогим проездом. С 15 июля одна поездка в метро, ​​автобусе, трамвае или троллейбусе стоит 30 грн. вместо 8 грн., а стоимость месячного безлимитного проездного выросла до 3 656 грн. (около 71 евро).

К странам с самыми дорогими проездными относятся:

Амстердам (Нидерланды) — 129 евро в месяц;



Берлин (Германия) — 114 евро;

Стокгольм (Швеция) — 100 евро;

Париж (Франция) — 90,8 евро;

Берн (Швейцария) — 85 евро.

Новый премьер-министр Британии

Новый лидер британской Лейбористской партии Энди Бернэм официально заменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании. Бернем, который, будучи мэром Большого Манчестера, заслужил прозвище «король Севера», стал седьмым премьер-министром Великобритании за последнее десятилетие.

Курс валют на этой неделе

Как рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, в течение 13−17 июля официальный курс гривны к доллару демонстрировал умеренную волатильность с краткосрочным ослаблением гривны в середине недели и последующим частичным восстановлением в конце периода. В течение 20−24 июля валютный рынок сохранит относительную стабильность, хотя некоторые дни могут сопровождаться умеренными колебаниями курса в пределах привычных для последних недель значений.

Также банкир Глобус Банка Тарас Лесовой в новом видео на нашем YouTube-канале поделился прогнозом и анализирует главные финансовые сигналы недели с 20 по 26 июля. Вы узнаете, почему разница между межбанком и обменниками почти исчезла, сколько миллионов долларов НБУ готов потратить на поддержку режима «управляемой гибкости» и как военные риски влияют на настроения бизнеса и населения:

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