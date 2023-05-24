День финансов: об экономике США, водительском удостоверении в "Дія2, новой функции Приват24 и новом сервисе денежных переводов — Finance.ua

День финансов: об экономике США, водительском удостоверении в "Дія2, новой функции Приват24 и новом сервисе денежных переводов Сегодня 17:50

В среду, 25 мая, мы исследовали в новой статье, как американская экономика стала первой в мире:

Также напомним, что Украина стала первой страной Европы, где можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а изготовить только цифровой документ. Об этом новый материал:

Кредиты и депозиты. По состоянию на май 2023 объем депозитов бизнеса и украинцев в украинских банках По состоянию на май 2023 объем депозитов бизнеса и украинцев в украинских банках составляет почти 2 трлн грн — на треть больше к показателям прошлого года. Общий объем кредитов сократился на 8%. Об этом свидетельствует аналитика от Опендатабота.

Смягчение валютных ограничений. Миссия Международного валютного фонда Миссия Международного валютного фонда начала работу с целью проведения первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) с Украиной. В ходе переговоров особое внимание будет уделяться обсуждению предстоящего постепенного смягчения валютных ограничений.

Как изменились зарплаты украинцев за последний год? Пенсионный фонд Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2023 года. Таким образом, по сравнению с мартом 2022 г. зарплата выросла на 3,1%. Год назад она составила 13 016,16 гривен.

В Приват24 запустили новенькую функцию. Мобильное приложение Приват24 в Мобильное приложение Приват24 в обновленной версии запустило новое единое меню «Коммуникации», где теперь можно связаться с банком через «Помощь онлайн», мессенджеры или напрямую позвонить в банк.

ПриватБанк запустил новый сервис денежных переводов за границу. ПриватБанк и Zen.com ПриватБанк и Zen.com запускают быстрый сервис денежных переводов в Украину. Сделать денежный перевод в Украину можно непосредственно в мобильном приложении компании, при этом для находящихся за рубежом украинцев действуют особые условия пользования сервисом.

Мода на «смарт-квартиры». Украинцы Украинцы ищут квартиры не для инвестиций, а для проживания. Предпочтения сместились в сторону небольшого жилья, желательно с ремонтом. Популярность двух- и трехкомнатных квартир сильно упала, активизировался спрос на крошечные «смарт-квартиры».

Международные доноры предоставят Украине 17 миллионов евро на жилье для переселенцев.

В каких городах Евросоюза наименее доступное жилье. По данным сервиса, среди городов Евросоюза По данным сервиса, среди городов Евросоюза наименее доступно жилье в Париже. Например, аренда однокомнатной квартиры в центре города стоит в среднем 1,2 тыс. евро (в спальном районе — 920,7 евро). Средняя стоимость квадратного метра жилья в центре составляет 12,3 тыс. евро, за пределами центра — 8,7 тыс. При этом среднемесячный доход жителя столицы Франции составляет 2,7 тыс. евро.

Профессии, которые не сможет заменить искусственный интеллект. Сейчас человечество находится в разгаре своеобразной революции и имеет реальную вероятность того, что роботы и искусственный интеллект заменят людей на рабочих местах. Но есть и профессии, представителям которых Сейчас человечество находится в разгаре своеобразной революции и имеет реальную вероятность того, что роботы и искусственный интеллект заменят людей на рабочих местах. Но есть и профессии, представителям которых не стоит волноваться.

В Украине будет создано 11 тысяч рабочих мест.

Выплаты беременным и пособие на детей. Пенсионному фонду Украины Пенсионному фонду Украины предлагают передать функции по назначению выплат беременным и пособия на детей. Дело в том, что управление соцзащиты на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий не может начислять надлежащую помощь, а в другом районе ее оформить невозможно.

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