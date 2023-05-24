Выплаты беременным и помощь на детей ждут кардинальные изменения — Finance.ua

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Выплаты беременным и помощь на детей ждут кардинальные изменения

Личные финансы
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Выплаты беременным и помощь на детей ждут кардинальные изменения
Выплаты беременным и помощь на детей ждут кардинальные изменения
Пенсионному фонду Украины предлагают передать функции по назначению выплат беременным и пособия на детей. Дело в том, что управление соцзащиты на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий не может начислять надлежащую помощь, а в другом районе ее оформить невозможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект № 9318, обнародованный на сайте парламента.
«Управление социальной защиты населения соответствующих территорий (находящихся в зоне боевых действий или под оккупацией РФ. — Ред.) не могут начислять социальные выплаты семьям. Из-за децентрализованного механизма начислений и выплат документы из одного района не могут попасть на администрирование в другой район», — говорится в пояснительной записке.

Почему через ПФУ проводить такие начисления возможно?

Авторы законопроекта объясняют, что, в отличие от управлений соцзащиты, ПФУ имеет более развитую сеть подразделений. Кроме того, система координации в ПФУ построена по так называемому «экстерриториальному принципу».
«Этот принцип означает, что вне зависимости от того, где находится человек, особенно в условиях военного положения, он может реализовать свое право на социальные выплаты», — говорится в документе, где отмечается, что, обратившись в ПФУ, человек помимо всего прочего получит выплаты быстрее.

Назначение каких выплат может перейти в подразделения ПФУ

Авторы законопроекта предлагают передать специалистам Пенсионного фонда назначение:
  • помощи по беременности и родам;
  • помощи при рождении ребенка;
  • помощи при усыновлении ребенка;
  • помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
  • помощи на детей одиноким матерям;
  • социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя;
  • оплаты услуги патроната над ребенком, государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;
  • денежного довольствия родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях;
  • уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за патронатных воспитателей, родителей-воспитателей и приемных родителей.
Как сообщалось, кроме пенсий ПФУ сейчас также занимается и выплатами субсидий (с 1 октября 2022 года), а также их назначением (с 1 декабря прошлого года).
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По материалам:
РБК-Україна
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