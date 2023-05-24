Выплаты беременным и помощь на детей ждут кардинальные изменения — Finance.ua

Выплаты беременным и помощь на детей ждут кардинальные изменения Сегодня 16:50 — Личные финансы

Выплаты беременным и помощь на детей ждут кардинальные изменения

Пенсионному фонду Украины предлагают передать функции по назначению выплат беременным и пособия на детей. Дело в том, что управление соцзащиты на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий не может начислять надлежащую помощь, а в другом районе ее оформить невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект № 9318 , обнародованный на сайте парламента.

«Управление социальной защиты населения соответствующих территорий (находящихся в зоне боевых действий или под оккупацией РФ. — Ред.) не могут начислять социальные выплаты семьям. Из-за децентрализованного механизма начислений и выплат документы из одного района не могут попасть на администрирование в другой район», — говорится в пояснительной записке.

Почему через ПФУ проводить такие начисления возможно?

Авторы законопроекта объясняют, что, в отличие от управлений соцзащиты, ПФУ имеет более развитую сеть подразделений. Кроме того, система координации в ПФУ построена по так называемому «экстерриториальному принципу».

«Этот принцип означает, что вне зависимости от того, где находится человек, особенно в условиях военного положения, он может реализовать свое право на социальные выплаты», — говорится в документе, где отмечается, что, обратившись в ПФУ, человек помимо всего прочего получит выплаты быстрее.

Назначение каких выплат может перейти в подразделения ПФУ

Авторы законопроекта предлагают передать специалистам Пенсионного фонда назначение:

помощи по беременности и родам;

помощи при рождении ребенка;

помощи при усыновлении ребенка;

помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

помощи на детей одиноким матерям;

социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя;

оплаты услуги патроната над ребенком, государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;

денежного довольствия родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях;

уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за патронатных воспитателей, родителей-воспитателей и приемных родителей.

Как сообщалось, кроме пенсий ПФУ сейчас также занимается и выплатами субсидий (с 1 октября 2022 года), а также их назначением (с 1 декабря прошлого года).

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